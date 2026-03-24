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Πιερρακάκης: Αναδρομική επιδότηση λιπασμάτων από 15 Μαρτίου και στοχευμένη στήριξη πολιτών στην κρίση
Οικονομία
11:26 - 24 Μαρ 2026

Πιερρακάκης: Αναδρομική επιδότηση λιπασμάτων από 15 Μαρτίου και στοχευμένη στήριξη πολιτών στην κρίση

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσίασε το πλαίσιο των έκτακτων μέτρων στήριξης που λαμβάνει η κυβέρνηση λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενώ αναφέρθηκε και σε ζητήματα επικαιρότητας, όπως η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

Ξεκινώντας από τη δικαστική διαδικασία για τα Τέμπη, ο υπουργός σημείωσε ότι η αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στη χώρα και πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να διορθωθούν, διαβεβαιώνοντας πως θα γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε η διαδικασία να συνεχιστεί ομαλά. Παράλληλα, άφησε αιχμές, εκφράζοντας την ελπίδα να μην υπάρχουν προσπάθειες καθυστέρησης της δίκης.

Αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν, υπογράμμισε ότι η φιλοσοφία της κυβέρνησης είναι η στοχευμένη ενίσχυση των πολιτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Όπως εξήγησε, σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπως η Ισπανία που εφαρμόζει οριζόντια επιδότηση στα καύσιμα, η Ελλάδα επιλέγει να κατευθύνει μεγαλύτερη στήριξη στο μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, φτάνοντας –όπως είπε– τα 36 λεπτά ανά λίτρο για περίπου τα τρία τέταρτα του πληθυσμού.

Σχετικά με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα περιθώρια μείωσης βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ωστόσο άφησε να εννοηθεί ότι η επιλογή της κυβέρνησης δεν είναι η οριζόντια μείωση, ασκώντας παράλληλα κριτική στην αντιπολίτευση για έλλειψη ρεαλιστικής προσέγγισης στο ζήτημα.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι τα μέτρα δεν εξαντλούνται στην παρούσα φάση, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση διαθέτει εναλλακτικά σχέδια (plan B) και θα προσαρμόζει την πολιτική της ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν είναι εφικτό να ληφθούν όλα τα μέτρα από την αρχή, καθώς η κατάσταση παραμένει ρευστή. Εκτίμησε μάλιστα ότι ακόμη και αν η κρίση αποκλιμακωθεί άμεσα, θα απαιτηθούν τουλάχιστον δύο μήνες για την πλήρη εξομάλυνση της αγοράς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επιδότηση για τα λιπάσματα, ανακοινώνοντας ότι το μέτρο θα ισχύσει αναδρομικά από τις 15 Μαρτίου, αντί για την 1η Απριλίου που είχε αρχικά προγραμματιστεί, ενισχύοντας έτσι άμεσα τον αγροτικό τομέα.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές στην αγορά, σημείωσε ότι έχουν ήδη τεθεί πλαφόν σε βασικά αγαθά, ενώ υπογράμμισε ότι παρά τις διεθνείς κρίσεις, η ελληνική οικονομία εμφανίζει ανθεκτικότητα, επικαλούμενος και τις φορολογικές ελαφρύνσεις των τελευταίων ετών. Όπως είπε, από το 2019 έχουν μειωθεί συνολικά 83 φόροι, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι η μείωση των άμεσων φόρων ωφελεί μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας σε σχέση με τους έμμεσους.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ο φόρος στον ηλεκτρονικό τζόγο θα αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα, εντάσσοντας το μέτρο στο ευρύτερο δημοσιονομικό σχεδιασμό.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο πρόεδρος του Eurogroup αναφέρθηκε στη δυνατότητα ενεργοποίησης της ρήτρας διαφυγής, η οποία επιτρέπει απόκλιση από τους δημοσιονομικούς κανόνες σε περιόδους κρίσης, όπως είχε συμβεί και κατά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως σημείωσε, εάν η κατάσταση επιδεινωθεί, ενδέχεται να απαιτηθούν πρόσθετες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τέλος, διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο.

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