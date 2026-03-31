ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πόσα βγάζουν οι CEOs στις εισηγμένες του Χρηματιστηρίου Αθηνών - Αύξηση 23% στις αμοιβές
Αναλύσεις
13:46 - 31 Μαρ 2026

Πόσα βγάζουν οι CEOs στις εισηγμένες του Χρηματιστηρίου Αθηνών - Αύξηση 23% στις αμοιβές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αύξηση 23% κατέγραψε η μέση αμοιβή των CEOs στις εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών το 2024, φτάνοντας περίπου σε 659 χιλιάδες ευρώ. 

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η Grant Thornton, ο πιο καλοπληρωμένος CEO έλαβε για το 2025 συνολική αμοιβή 9,45 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αμοιβή των CEOs ανήλθε σε 1,62 εκατ. ευρώ στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, σε 0,54 εκατ. ευρώ στις μεγάλες, σε 0,26 εκατ. ευρώ στις μεσαίες και σε 0,1 εκατ. ευρώ στις μικρές.

Για το 2024 η υψηλότερη διάμεσος αμοιβών που λαμβάνουν οι CEO εντοπίζεται στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών.

Οι αποδοχές ανά κλάδο

Οι μέσες αποδοχές των διευθυνόντων συμβούλων παρουσιάζουν αύξηση σε 11 κλάδους και μείωση σε 6 κλάδους από το 2023 στο 2024. Ο κλάδος του Εμπορίου, της Ακίνητης Περιουσίας και των Πρώτων Υλών και της Προσωπικής Φροντίδας, Φαρμάκων και Παντοπωλείων παρουσιάζουν μια σημαντική αύξηση στις μέσες αποδοχές των Διευθυνόντων Συμβούλων κατά 668,48%, 90,95%, 26%, και 59,62 % αντίστοιχα από το 2023 στο 2024. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε αυτούς τους τομείς. Αντίθετα, ο κλάδος των Κατασκευών & Υλικών Κατασκευών, και των Ταξιδιών και Αναψυχής παρουσιάζουν μια σημαντική μείωση στις μέσες αποδοχές των Διευθυνόντων Συμβούλων κατά 74,46% και 66,13% αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά τις αμοιβές που κατέβαλαν οι εταιρείες στα μέλη του δ.σ. τους, αυτές αυξήθηκαν το 2024 κατά 13,31% σε σχέση µε το 2023. Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από τις πολύ μεγάλες και τις μεγάλες εταιρείες καθώς και από τις τράπεζες. Συνολικά από τις 111 εταιρείες του κοινού δείγματος 2024 – 2023, οι 66 εταιρείες, ήτοι το 59,46% αύξησαν το 2024 τις αμοιβές που κατέβαλαν στα µέλη του Δ.Σ. τους σε σχέση µε το 2023, διαπίστωσε η Grant Thornton.

Ποσοστό σταθερών vs μεταβλητών αμοιβών

Στο σύνολο, το 62% των αμοιβών είναι σταθερές και όσο αυξάνεται το μέγεθος της κεφαλαιοποίησης, τόσο αυξάνεται η αναλογία μεταβλητών σε σχέση με τις σταθερές αμοιβές. Στις μικρές επιχειρήσεις η αναλογία σταθερών και μεταβλητών αμοιβών ήταν 89:11. Στις μεσαίες επιχειρήσεις ήταν 76:24, ενώ στις μεγάλες και στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις διαμορφώθηκε σε 57:43 και 53:47, αντίστοιχα.

Συνολικές αμοιβές εκτελεστικών μελών

Περίπου το 81% των συνολικών αμοιβών του 2024 λαμβάνεται από εκτελεστικά µέλη Δ.Σ. Στον τραπεζικό τομέα, το 2024 η σχετική αναλογία αμοιβών εκτελεστικών μελών σε σχέση με μη εκτελεστικά ήταν 62:38. Στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις η αναλογία αυτή ήταν 85:15, στις μεγάλες 78:22, στις μεσαίες επιχειρήσεις ήταν 85:15 και στις μικρές ήταν 86:14.

Συνολικές αμοιβές ανεξάρτητων και μη εκτελεστικών μελών

Όσο αυξάνεται το μέγεθος της επιχείρησης τόσο αυξάνεται και ο μ.ο. της αμοιβής που λαμβάνουν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων. Για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, τα ανεξάρτητα μέλη λαμβάνουν κατά μέσο όρο 78 χιλ. ευρώ, έναντι 120 χιλ. ευρώ για τα μη εκτελεστικά/ μη ανεξάρτητα μέλη, ενώ στις μικρές επιχειρήσεις οι αμοιβές υποχωρούν σημαντικά (έως 7,5 χιλ. ευρώ και 13 χιλ. ευρώ αντίστοιχα).

Εξέλιξη συνολικών αμοιβών σε προέδρους ΔΣ & επιτροπών

Η υψηλότερη μέση αμοιβή των προέδρων Δ.Σ. παρατηρήθηκε στα τραπεζικά ιδρύματα και ανήλθε περίπου σε 383 χιλ. ευρώ. Η υψηλότερη αμοιβή που λαμβάνει ένας πρόεδρος επιτροπής παρατηρήθηκε στην επενδυτική επιτροπή και ανήλθε περίπου στις 300 χιλ. ευρώ. Οι αμοιβές του προέδρου της επιτροπής ελέγχου φαίνεται κατά μ.ο. να κυμαίνονται περίπου στις 21 χιλ. ευρώ, ενώ του προέδρου της επιτροπής αποδοχών & υποψηφιοτήτων περίπου στις 8 χιλ. ευρώ. Περαιτέρω, η αμοιβή του προέδρου της επιτροπής αειφόρου ανάπτυξης – ESG κατά μ.ο. κυμάνθηκε στις 13 χιλ. ευρώ και του προέδρου της επιτροπής διαχείρισης κινδύνων στις 42 χιλ. ευρώ.

Συνολικές αμοιβές ανά κλάδο δραστηριοποίησης

Οι υψηλότερες συνολικές αποδοχές που δόθηκαν στα μέλη Δ.Σ. και Επιτροπών Δ.Σ. το 2024 παρατηρήθηκαν στους κλάδους των Κατασκευών & Υλικών Κατασκευών, των Τραπεζών και της Τεχνολογίας.

Λοιπές παροχές

Πέραν των αποδοχών που λαμβάνουν τα μέλη Δ.Σ. και Επιτροπών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των σχετικών οργάνων, σημειώνεται ότι το 84% των εταιρειών του δείγματος (93 από τις 111) παρέχουν και λοιπές παροχές στα στελέχη αυτά. Ο κλάδος με τον μεγαλύτερο αριθμό εταιρειών που χορηγούν τέτοιες παροχές είναι τα Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες, όπου 15 εταιρίες δηλώνουν σχετικές παροχές.

Ανάλυση εκπροσώπησης φύλων στην προεδρία Δ.Σ και κατανομή αμοιβών ανά φύλο

Από το σύνολο των προέδρων διοικητικών Συμβουλίων, το 91,4% είναι άνδρες, ενώ μόλις το 8,6% είναι γυναίκες, γεγονός που δημιουργεί περιθώρια για περαιτέρω ενίσχυση της ισότητας και της διαφορετικότητας στη διοίκηση. Ο μ.ο. αμοιβών των ανδρών προέδρων Δ.Σ. ανέρχεται σε περίπου 298 χιλ. ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος μ.ο. για τις γυναίκες προέδρους Δ.Σ. διαμορφώνεται στα 209 χιλ. ευρώ. Επιπλέον, οι γυναίκες πρόεδροι Δ.Σ. λαμβάνουν μόλις το 6,2% του συνόλου των αμοιβών προέδρων Δ.Σ., έναντι 93,8% που αντιστοιχεί στους άνδρες. Η ανισορροπία αποδίδεται κυρίως στον περιορισμένο αριθμό γυναικών που κατέχουν τη θέση προέδρου Δ.Σ

Ανάλυση εκπροσώπησης φύλων στο Δ.Σ. και κατανομή αμοιβών ανά φύλο

Από το σύνολο των μελών διοικητικών συμβουλίων, το 71,6% είναι άνδρες, ενώ το 28,4% είναι γυναίκες. Ο μ.ο. αμοιβών των ανδρών μελών Δ.Σ. ανέρχεται σε περίπου 235 χιλ. ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος μ.ο. για τις γυναίκες μέλη Δ.Σ. διαμορφώνεται στα 77 χιλ. ευρώ. Επιπλέον, άνδρες μέλη Δ.Σ λαμβάνουν το 88,3% του συνόλου των αμοιβών μελών Δ.Σ, έναντι 11,7% που αντιστοιχεί στις γυναίκες.

Αμοιβές σε κερδοφόρες/ ζημιογόνες εταιρείες

Η έρευνα βρήκε ότι 66 εταιρείες αύξησαν το 2024 τις συνολικές αμοιβές που κατέβαλαν στα μέλη Δ.Σ. τους, εκ των οποίων οι 6 ήταν ζημιογόνες.

Στις κερδοφόρες εταιρείες, η αύξηση αυτή αφορούσε το 90,91% των εταιρειών, ενώ οι υπόλοιπες προέβησαν σε μείωση των συνολικών αμοιβών που κατέβαλαν το 2024 σε σχέση με το 2023.

Ακόμα και στις ζημιογόνες εταιρείες, η αύξηση αυτή αφορούσε το 9,09% των εταιρειών, ενώ οι υπόλοιπες προέβησαν σε μείωση των συνολικών αμοιβών που κατέβαλαν το 2024 σε σχέση με το 2023.

Από τις 14 ζημιογόνες εταιρείες του δείγματος, οι 6 προχώρησαν σε αύξηση αμοιβών. Οι συγκεκριμένες εταιρείες ανήκουν στους εξής κλάδους:
• Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
• Τράπεζες
• Πρώτες Ύλες
• Ακίνητη Περιουσία
• Ταξίδια και Αναψυχή
• Καταναλωτικά Προϊόντα & Υπηρεσίες

Από τις 97 κερδοφόρες εταιρείες του δείγματος, οι 37 προχώρησαν σε μείωση αμοιβών. Οι περισσότερες εντοπίζονται στους εξής κλάδους:
• Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
• Πρώτες Ύλες
• Ακίνητη Περιουσία
• Τεχνολογία
• Ταξίδια και Αναψυχή
• Εμπόριο
• Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες.

Στις κερδοφόρες μεγάλες επιχειρήσεις, ο μέσος δείκτης αμοιβών προς EBIΤDA το 2024 ανερχόταν σε 3,85%, ενώ το 2023 ο δείκτης αυτός ανερχόταν σε 4,47%.

Στις κερδοφόρες μεσαίες επιχειρήσεις, ο μέσος δείκτης αμοιβών προς EBIΤDA το 2024 ανερχόταν σε 6,98% ενώ το 2023 ο δείκτης αυτός ανερχόταν σε 26,05%.

Στα κερδοφόρα τραπεζικά ιδρύματα ο μέσος δείκτης αμοιβών προς ΕΑΤ το 2024 ανερχόταν σε 0,66% ενώ το 2023 ο δείκτης αυτός ανερχόταν σε 23,73%.

Στις ζημιογόνες μικρές επιχειρήσεις ο μέσος δείκτης αμοιβών προς EAT το 2024 ανερχόταν σε 314,18%, ενώ το 2023 ο δείκτης αυτός ανερχόταν σε 24,23%.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Ήπια αντίδραση με στήριξη από τράπεζες, Motor Oil και ΕΥΔΑΠ
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Ήπια αντίδραση με στήριξη από τράπεζες, Motor Oil και ΕΥΔΑΠ

Χρηματιστήριο: Επιβεβαίωση της κρίσιμης στήριξης των 2440 μονάδων - Οι άμυνες της ελληνικής αγοράς
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Επιβεβαίωση της κρίσιμης στήριξης των 2440 μονάδων - Οι άμυνες της ελληνικής αγοράς

Δούρος: Πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ ύψους €3 εκατ.
Ανακοινώσεις

Δούρος: Πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ ύψους €3 εκατ.

Sell off στο ΧΑ: Διασώθηκαν μόνο δύο μετοχές στον FTSE - Ποιες πιέστηκαν περισσότερο
Σχόλια Αγοράς

Sell off στο ΧΑ: Διασώθηκαν μόνο δύο μετοχές στον FTSE - Ποιες πιέστηκαν περισσότερο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
10/07/2026 - 09:41

Ελλάδα και Κύπρος στη νέα ευρωπαϊκή επενδυτική πρωτοβουλία των €80 δισ. για την ενίσχυση των τεχνολογικών πρωταθλητών

Πολιτική
10/07/2026 - 09:13

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Νέα πρόσκληση €10 εκατ. για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε 35 Δήμους

Οικονομία
10/07/2026 - 08:59

Πληθωρισμός: «Ροκανίζει» εισοδήματα και ΑΕΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:30

Κάθετος Διάδρομος: Κινήσεις στη σκακιέρα ανταγωνιστικότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:22

Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία το Block 2 – Κρίσιμη η Περιβαλλοντική Μελέτη

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:10

Ισπανία: Δώδεκα νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:04

WSJ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι το Ιράν κατέστρωσε νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ