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Wall Street: «Εκτόξευση» μετά την ανακωχή στη Μέση Ανατολή - Πτώση ρεκόρ για το πετρέλαιο
Χρηματιστήρια
23:24 - 08 Απρ 2026

Wall Street: «Εκτόξευση» μετά την ανακωχή στη Μέση Ανατολή - Πτώση ρεκόρ για το πετρέλαιο

Reporter.gr Newsroom
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Στη Wall Street, οι μετοχές εκτοξεύτηκαν την Τετάρτη (8/4) μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ ότι αναστέλλει τις επιθέσεις κατά του Ιράν για δύο εβδομάδες, διακόπτοντας μια σύγκρουση πέντε εβδομάδων που είχε οδηγήσει στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ενός κρίσιμου θαλάσσιου διαδρόμου για τις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες. Ο Dow Jones κέρδισε πάνω από 1.300 μονάδες, ενώ το πετρέλαιο κατεγραψε την μεγαλύτερη πτώση από το 2020.    

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο δείκτης Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 1300 μονάδες ή 2,87% ολοκληρώνοντας τελικά τη συνεδρίαση στις 47,923.22 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο S&P 500 αυξήθηκε κατά 2,52% στις 6,783.48 μονάδες, ενώ και ο Nasdaq Composite σημείωσε σημαντική άνοδο 2,80% στις 22,635.00 μονάδες.

Όσον αφορά τις τιμές του πετρελαίου, αυτή την ώρα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate σημειώνουν μείωση 14,92% στα 96,16 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το Brent χάνει 12,15% στα 96.16 δολάρια το βαρέλι.

«Συμφωνώ να αναστείλω τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις στο Ιράν για διάστημα δύο εβδομάδων», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Λάβαμε μια πρόταση 10 σημείων από το Ιράν και πιστεύουμε ότι αποτελεί ρεαλιστική βάση για διαπραγμάτευση».

Ο Τραμπ τόνισε ότι η «αμφίπλευρη» κατάπαυση του πυρός εξαρτάται από τη συμφωνία του Ιράν να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

Από την πλευρά του, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν συμφώνησε να ανοίξει το διάδρομο για δύο εβδομάδες, υπό τον όρο ότι όλες οι επιθέσεις θα σταματήσουν, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν. Στη σχετική δήλωση ανέφερε ότι η διέλευση πρέπει να συντονίζεται με τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν. Το Ισραήλ συμφώνησε επίσης με την κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

«Δεν ήταν μεγάλη έκπληξη η ανακοίνωση της ανακωχής στη σύγκρουση με το Ιράν. Η αγορά έχει μάθει να προβλέπει καλύτερα τις επόμενες κινήσεις του Τραμπ», δήλωσε ο Jay Woods, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς της Freedom Capital Markets. «Το ζήτημα τώρα είναι αν αυτό το γνώριμο διάστημα των δύο εβδομάδων θα οδηγήσει τελικά σε μια επίλυση».

Οι μετοχές ενισχύθηκαν περαιτέρω μετά την ανάρτηση του Τραμπ την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με το Ιράν για την απομάκρυνση του πυρηνικού υλικού και ότι οι δύο χώρες συζητούν πιθανή μείωση σε δασμούς και κυρώσεις.

Παρά την ανακούφιση όμως, υπήρχε ακόμη αβεβαιότητα σχετικά με τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ. Την Τετάρτη, η υπηρεσία παρακολούθησης πλοίων MarineTraffic ανέφερε ότι τα πρώτα πλοία πέρασαν, ωστόσο οι ειδικοί του κλάδου σημείωσαν ότι η συνολική κίνηση δεν έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Αργότερα την ίδια ημέρα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Mohammad Bagher Ghalibaf δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη παραβιάσει τη συμφωνία ανακωχής δύο εβδομάδων, υπογραμμίζοντας τη βαθιά δυσπιστία μεταξύ των δύο χωρών.

Στα αξιόλογα της μέρας, να σημειωθεί ότι η άνοδος των μετοχών οφείλεται κυρίως σε εταιρείες που είχαν δεχθεί τη μεγαλύτερη πίεση από την έναρξη της σύγκρουσης. Οι κατασκευαστές ημιαγωγών, ευάλωτοι σε διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενισχύθηκαν, με το VanEck Semiconductor ETF (SMH) να ανεβαίνει σχεδόν 5%. Η Broadcom κατέγραψε άνοδο 4% και η Micron Technology 7%.

Στον αντίποδα, οι ενεργειακές μετοχές, που είχαν ενισχυθεί από την έναρξη της σύγκρουσης, υποχώρησαν, με τις μετοχές της Exxon Mobil και της Chevron να χάνουν πάνω από 5% η καθεμία.

«Τίποτα δεν ανεβαίνει με ευθεία γραμμή, αλλά θεωρώ ότι έχουμε δημιουργήσει μια ισχυρή βάση εδώ», δήλωσε ο Stephen Tuckwood, διευθυντής επενδύσεων της Modern Wealth Management. «Πολλές μετοχές είχαν υποχωρήσει σημαντικά από την αρχή του πολέμου, οπότε οι επενδυτές βλέπουν ξανά λογικές αποτιμήσεις, και αυτό έχει δώσει μια ώθηση στην αγορά».

Κλείνοντας, όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός καταγράφει αυτή την ώρα άνοδο 1,49% στα 4,754.76 δολάρια η ουγγιά.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/04/2026 - 23:49
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