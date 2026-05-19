Eurobank: Ξένοι επενδυτές το 91% για το senior preferred ομόλογο €700 εκατ.
10:37 - 19 Μάι 2026

Η Eurobank ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), σταθερού επιτοκίου, ύψους €700 εκατ. με λήξη το 2032 (οι «Ομολογίες»).

Οι Ομολογίες λήγουν στις 25 Μαΐου 2032, με δυνατότητα ανάκλησης στο άρτιο στις 25 Μαΐου 2031 και ετήσιο τοκομερίδιο 3,875%. Ο διακανονισμός της έκδοσης προγραμματίζεται για τις 25 Μαΐου 2026, ενώ οι Ομολογίες θα εισαχθούν στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Το επίπεδο ενδιαφέροντος για τη συναλλαγή είχε ως αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να ανέλθει σχεδόν στα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ, με υπερκάλυψη περίπου 3,9 φορές, παρέχοντας την δυνατότητα στην Eurobank να αντλήσει 700 εκατομμύρια ευρώ και να μειώσει το πιστωτικό περιθώριο του ομολόγου σε 97μ.β. από 125μ.β. που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά. Η διαδικασία βιβλίου προσφορών προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές με σημαντική γεωγραφική διασπορά, καθώς συμμετείχαν περισσότεροι από 90 διαφορετικούς επενδυτές.

Κατά την κατανομή της νέας έκδοσης, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 91% του βιβλίου της έκδοσης, με συμμετοχή κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (32%), συνολικά τις χώρες Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία (21%), συνολικά τις χώρες Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο (13%) και τη Γαλλία (12%). Όσον αφορά στον τύπο των επενδυτών, το 58% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), 18% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks), 13% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία και 9% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds).

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα στηρίξουν τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank για τη διασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) και θα διατεθούν για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.

Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, IMI – Intesa Sanpaolo, Jefferies και Nomura.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/05/2026 - 10:41
