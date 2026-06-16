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ΔΑΑ: Πρώτη έκδοση διεθνούς ομολόγου επενδυτικής βαθμίδας από ελληνική μη χρηματοπιστωτική εταιρεία
Αναλύσεις
17:59 - 16 Ιουν 2026

ΔΑΑ: Πρώτη έκδοση διεθνούς ομολόγου επενδυτικής βαθμίδας από ελληνική μη χρηματοπιστωτική εταιρεία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) προγραμματίζει την πρώτη του έκδοση διεθνούς ομολόγου επενδυτικής βαθμίδας, ύψους €500 εκατ. και διάρκειας 7 ετών, με στόχο την άντληση κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.

Η έκδοση βασίζεται στη ισχυρή χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή θέση του ΔΑΑ, ο οποίος αποτελεί το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, εξυπηρέτησε 34 εκατ. επιβάτες το 2025 και λειτουργεί βάσει μακροχρόνιας σύμβασης παραχώρησης έως το 2046. Η εταιρεία διαθέτει διαφοροποιημένες πηγές εσόδων, ισχυρές ταμειακές ροές και πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας υψηλότερη (BBB+ από τη S&P και Baa1 από τη Moody’s) από εκείνη της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Οι ομολογίες αναμένεται να αξιολογηθούν με BBB από τη S&P και Baa2 από τη Moody’s, λόγω της μειωμένης εξασφάλισης των ομολόγων σε σχέση με τον υφιστάμενο δανεισμό.

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την αναχρηματοδότηση μέρους του υφιστάμενου δανεισμού και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Βασικοί στόχοι της έκδοσης είναι η διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης, η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας, η μείωση του κόστους χρηματοδότησης κι η διεύρυνση της διεθνούς επενδυτικής βάσης του ΔΑΑ.

Η συναλλαγή έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς συγκαταλέγεται στις ελάχιστες διεθνείς εκδόσεις εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας από ελληνική μη χρηματοπιστωτική εταιρεία τα τελευταία χρόνια και αποτελεί την πρώτη αντίστοιχη έκδοση από ελληνική εταιρεία υποδομών αερομεταφορών. Αυτό καθίσταται εφικτό όχι μόνο χάρη στις υψηλές επιδόσεις του ΔΑΑ, αλλά και στην αναβάθμιση της χώρας σε επενδυτική βαθμίδα, καθώς αυτό καθορίζει και σε σημαντικό βαθμό και την πιστοληπτικής βαθμίδα της Εταιρείας. Παράλληλα, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας και να αναδείξει τον ΔΑΑ ως έναν από τους κορυφαίους εκδότες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/06/2026 - 18:07
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