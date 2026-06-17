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Χρηματιστήριο: Επιλεκτικές τοποθετήσεις με το βλέμμα στις 2.500 μονάδες
Αναλύσεις
10:57 - 17 Ιουν 2026

Χρηματιστήριο: Επιλεκτικές τοποθετήσεις με το βλέμμα στις 2.500 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
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Με επιλεκτικές τοποθετήσεις αναμένεται να κινηθεί σήμερα (Τετάρτη, 17/6) η αγορά, καθώς το βελτιωμένο διεθνές κλίμα και η αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας συνεχίζουν να στηρίζουν το επενδυτικό ενδιαφέρον.  

Οι τράπεζες παραμένουν ο βασικός μοχλός της αγοράς, ενώ η προσέγγιση των 2.500 μονάδων και το triple witching της Παρασκευής ενδέχεται να αυξήσουν τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα.

Στα βασικά σημεία παρακολούθησης, οι κινήσεις του ΓΔ που έκλεισε χθες στις 2.475,32 μονάδες (+0,52%), σε νέα υψηλά 199 μηνών, με την κύρια αντίσταση να διαμορφώνεται πλέον στις 2.500 μονάδες και τις στηρίξεις να εντοπίζονται στις 2.400 και 2.300 μονάδες.

Παράλληλα, ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης τερμάτισε στις 6.302 μονάδες με +0,5% άνοδο, με την επόμενη αντίσταση να βρίσκεται στις 6.350 μονάδες και βασικές στηρίξεις στις 5.559–5.478 μονάδες, όπως εκτιμά η Κύκλος Χρηματιστηριακή.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,14% στις 2.867,8 μονάδες, καταγράφοντας νέα υψηλά 127 μηνών. Η αντίσταση εντοπίζεται στις 2.900 μονάδες, ενώ οι στηρίξεις στις 2.610 και 2.440 μονάδες (ΚΜΟ 200 ημερών). Οι τράπεζες συνεχίζουν να υπεραποδίδουν έναντι της αγοράς.

Στα σημαντικά της χθεσινής ημέρα, η Goldman Sachs που επανέφερε σύσταση buy με τιμή-στόχο €26,5 για τη ΔΕΗ, υποστηριζόμενη από το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους €24 δισ. έως το 2030.

Στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η ΓΣ ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,4€/μετοχή. Τεχνικά διατηρεί ισχυρή ανοδική τάση πάνω από τον ΚΜΟ 60 ημερών (€39,6), με αντίσταση στα €45,0–46,0 και στηρίξεις στα €43,0 και €42,0, ενώ διάσπαση των €45 θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο προς τα €48,0.

Στην εταιρεία AKTOR, η ισχυρή ανοδική διάσπαση με άνοδο 12,53% και αυξημένο όγκο επανέφερε τη μετοχή πάνω από τον ΚΜΟ 60 ημερών (€10,50), βελτιώνοντας σημαντικά την τεχνική εικόνα. Κρίσιμη αντίσταση εντοπίζεται στα €11,20–11,50, ενώ στηρίξεις βρίσκονται στα €10,50 και €9,80–10,00. Διατήρηση πάνω από τα €10,50 διατηρεί ενεργό το ανοδικό σενάριο με στόχο την περιοχή των €11,80–12,00.

Η ΑΒΑΞ κινείται σε φάση συσσώρευσης πάνω από τον ΚΜΟ 60 ημερών (€3,27), με ουδέτερο RSI (~47) και κρίσιμη αντίσταση στα €3,42–3,50, ενώ διατήρηση πάνω από τα €3,30–3,27 διατηρεί το θετικό σενάριο με στόχο την επαναπροσέγγιση των €3,68–3,70.

Η ΕΥΔΑΠ διατηρεί ισχυρή ανοδική τάση πάνω από τον ΚΜΟ 60 ημερών (€9,87), με τη ζώνη €10,50–10,70 να αποτελεί βασική αντίσταση και στηρίξεις στα €10,20 και €9,90, ενώ διάσπαση των πρόσφατων υψηλών θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο προς τα €11,00.

Η ΕΥΑΘ διατηρεί τη θετική μεσοπρόθεσμη τάση πάνω από τον ΚΜΟ 60 ημερών (€4,08), με τη ζώνη €4,35–4,50 να αποτελεί βασική αντίσταση και στηρίξεις στα €4,20 και €4,08, ενώ διάσπαση των €4,50 θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο προς νέα πολυετή υψηλά.

Στις διεθνείς αγορές, η Wall Street εμφανίζει μεικτή εικόνα με τον Dow Jones να καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό, ενώ οι S&P 500 και Nasdaq κινούνται πιο επιφυλακτικά ενόψει της αυριανής απόφασης της Fed.

Στην Ευρώπη, ο STOXX 600 διατηρείται σε ιστορικά υψηλά, ενώ ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος συνεχίζει να υπεραποδίδει. Η αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας ευνοεί κλάδους όπως ο τουρισμός, οι μεταφορές και η βιομηχανία, ενώ ενδέχεται να ασκήσει πιέσεις στα διυλιστήρια.

Η αγορά συνεχίζει να αξιολογεί τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν και την πιθανή επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, παρά το γεγονός ότι το τελικό κείμενο δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στις ανακοινώσεις της Fed (17/6) για τα επιτόκια, με την αγορά να αναμένει να μείνουν αμετάβλητα, ενώ περιμένουν και τις αντίστοιχες αποφάσεις της Τράπεζας της Αγγλίας και της Ελβετίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/06/2026 - 11:01
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