Metlen: Άμυνα και Γάλλιο «εκτοξεύουν» τις προοπτικές κερδοφορίας – Νέοι πυλώνες ανάπτυξης με ισχυρή δυναμική

Η αμυντική βιομηχανία και η παραγωγή γαλλίου εξελίσσονται σε δύο σημαντικούς αναπτυξιακούς άξονες της Metlen, διαμορφώνοντας ένα νέο πλαίσιο ισχυρής κερδοφορίας για τον όμιλο τα επόμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα, με βάση όσα καταγράφηκαν στα εγκαίνια της νέας μονάδας της M Technologies στον Βόλο, την Τρίτη (23/6), η αυξανόμενη ευρωπαϊκή επενδυτική δραστηριότητα στον τομέα της άμυνας, σε συνδυασμό με τις ραγδαίες ανακατατάξεις στην παγκόσμια αγορά κρίσιμων πρώτων υλών, δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την εταιρεία, η οποία επιδιώκει να ενισχύσει ουσιαστικά τη συμμετοχή των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στα οικονομικά της μεγέθη.

Ιδιαίτερα καθοριστική, όπως αναφέρεται, αποδεικνύεται η εξέλιξη στην αγορά του γαλλίου, ενός στρατηγικής σημασίας μετάλλου που αποτελεί βασικό συστατικό στην παραγωγή προηγμένων ημιαγωγών, εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, τηλεπικοινωνιακών υποδομών και σύγχρονων αμυντικών συστημάτων.

Η διεθνής τιμή του μετάλλου έχει καταγράψει εντυπωσιακή άνοδο τους τελευταίους μήνες, προσεγγίζοντας τα 3.000 δολάρια ανά κιλό, μετά τους νέους περιορισμούς που επέβαλε η Κίνα στις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών και πρώτων υλών.

Η εκτίναξη των τιμών μεταβάλλει σημαντικά τις προοπτικές απόδοσης της συγκεκριμένης δραστηριότητας για τη Metlen. Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις της διοίκησης, η συμβολή του γαλλίου στα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του ομίλου υπολογιζόταν περίπου στα 40 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, τα σημερινά δεδομένα της αγοράς οδηγούν σε μια εντελώς διαφορετική εικόνα, καθώς η δυνητική συνεισφορά εκτιμάται πλέον ότι μπορεί να φθάσει ακόμη και τα 200 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τη θεαματική μεταβολή των συνθηκών στην παγκόσμια αγορά.

Η Κίνα

Καθοριστικό παράγοντα για τις εξελίξεις αυτές αποτελεί η απόφαση του Πεκίνου να θέσει υπό αυστηρό κρατικό έλεγχο 36 κρίσιμα ορυκτά και μέταλλα, μεταξύ των οποίων και το γάλλιο. Η κίνηση αυτή έχει εντείνει τις ανησυχίες των δυτικών οικονομιών σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού και την εξάρτησή τους από την κινεζική παραγωγή, ενισχύοντας παράλληλα τη στρατηγική σημασία εναλλακτικών πηγών προμήθειας.

Την ίδια στιγμή, η διεθνής αγορά δείχνει να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Σημειώνεται ότι η Fastmarkets προχώρησε στη δημιουργία νέων αμερικανικών δεικτών τιμολόγησης (DDP US) για κρίσιμα μέταλλα, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά τη γέννηση μιας νέας αγοράς, όπου η διαμόρφωση των τιμών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τους παραδοσιακούς κανόνες προσφοράς και ζήτησης, αλλά επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από γεωπολιτικές ισορροπίες, στρατηγικές προτεραιότητες κρατών και ζητήματα οικονομικής ασφάλειας.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Metlen φαίνεται να αποκτά σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς τοποθετείται σε δύο τομείς που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των επενδυτικών και βιομηχανικών εξελίξεων της επόμενης δεκαετίας: την αμυντική βιομηχανία και τα κρίσιμα μέταλλα υψηλής τεχνολογίας. Οι δύο αυτοί πυλώνες εκτιμάται ότι θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη μελλοντική ανάπτυξη και την ενίσχυση της κερδοφορίας του ομίλου.