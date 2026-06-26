Χρηματιστήριο: Συνεχίζεται η διόρθωση, αλλά με τον ΓΔ κοντά στα πρόσφατα ρεκόρ

Καθώς η συνολική τεχνική εικόνα της αγοράς παραμένει θετική, το Χρηματιστήριο αναμένεται να επιχειρήσει σταθεροποιητική αντίδραση μετά την τρίτη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση χθες (25/6), με τις κινήσεις να αποδίδονται κυρίως σε κατοχύρωση κερδών και αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων ενόψει της ολοκλήρωσης του εξαμήνου.

Παρά τη διόρθωση των τελευταίων συνεδριάσεων, εξακολουθεί να κινείται πάνω από τους κινητούς μέσους όρους 50 και 200 ημερών. Η ζώνη των 2.445– 2.450 μονάδων αποτελεί την πρώτη σημαντική στήριξη, ενώ οι 2.500–2.510 μονάδες παραμένουν η κύρια αντίσταση, η διάσπαση της οποίας θα επαναφέρει το σενάριο νέων πολυετών υψηλών.

Παράλληλα, ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης έδειξε την Πέμπτη πως διατηρεί τη μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση του, με πρώτη στήριξη τις 6.180–6.220 μονάδες και βασική αντίσταση τη ζώνη 6.330–6.400 μονάδων.

Στον δείκτη τραπεζών, η διόρθωση συνεχίστηκε χθες για 3η μέρα. Ωστόσο, η κύρια τάση παραμένει ανοδική. Η περιοχή των 2.730–2.750 μονάδων αποτελεί την πρώτη τεχνική στήριξη, ενώ οι 2.850–2.900 μονάδες εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό στόχο σε περίπτωση επαναφοράς των αγοραστών.

Παρά τις προσδοκίες, προς το παρόν οι δείκτες κινούνται στα «κόκκινα», με τον ΓΔ να έχει ανοίξει με απώλειες περί του 0,09% στις 2.449,49 μονάδες και τον FTSE/Athex20 να υποχωρεί κατά 0,04% στις 6.214,11 μονάδες.

Βέβαια, ο ΓΔ διατηρεί κοντινή απόσταση από τις πρόσφατες κορυφές, με υψηλό μέχρι στιγμής στις 2.450,42 μονάδες και χαμηλό στις 2.438,97 μονάδες.

Στα επιχειρηματικά νέα, το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι στραμμένο μεταξύ άλλων στην AKTOR που ξεκινά επενδύσεις και προχωρά στην έκδοση ομολογιακού δανείου, τη HelleniQ Energy που ενέκρινε μέρισμα 0,4004 ευρώ ανά μετοχή και την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς για τα Αττικά Πολυκαταστήματα σήμερα (26/6) στις 16:00.

Στη Wall Street επικράτησαν χθες οι μεικτές τάσεις, ενώ στις ευρωπαϊκές αγορές οι βασικοί δείκτες ολοκλήρωσαν τη χθεσινή συνεδρίαση με κέρδη και ο Stoxx 600 κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό κλείσιμο με οδηγό τις μετοχές του κλάδου υγείας και τις εταιρείες ημιαγωγών, μετά τις ισχυρές προβλέψεις για Micron και Qualcomm.

Σήμερα, οι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν σε πτωτικό έδαφος, καθώς έχει κυριαρχήσει η επιφυλακτικότητα εξαιτίας των πιέσεων από την τεχνολογία που ήρθαν μετά τις ρευστοποιήσεις στην μετοχή της Apple, αλλά και των διαρροών που θέλουν την OpenAI να καθυστερεί την είσοδό της στο χρηματιστήριο.