ΧΑ: Ισχυρές αντοχές απέναντι στην ευρωπαϊκή διόρθωση - Στο επίκεντρο οι 2600 μονάδες

Την ανοδική του πορεία διεύρυνε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να συμπληρώνει τέσσερις διαδοχικές θετικές συνεδριάσεις και να κλείνει στο υψηλό ημέρας των 2.560,34 μονάδων (+0,91%), σε νέο υψηλό 17 ετών.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €296,7 εκατ., εκ των οποίων €40,5 εκατ. σε πακέτα. Οι αγοραστές διατήρησαν τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, αν και η άνοδος ήταν περισσότερο επιλεκτική, με έμφαση στις τράπεζες και σε συγκεκριμένους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,37% στις 2.901,5 μονάδες, με την Alpha Bank (+2,06%) και τη Eurobank (+1,69%) να υπεραποδίδουν. Εκτός τραπεζών, πρωταγωνίστρια ήταν η Motor Oil (+4,59%), ενώ ισχυρά κέρδη κατέγραψαν η Cenergy (+3,81%), η ΕΥΔΑΠ (+3,85%), η ΔΕΗ (+2,11%) και ο ΑΔΜΗΕ (+4,67%). Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,69%) απορρόφησε τις αρχικές πιέσεις από την εισαγωγή των νέων μετοχών της ΑΜΚ και έκλεισε στο υψηλό ημέρας.

Από τις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις ξεχώρισαν η Q&R (+9,09%), η ΕΥΑΠΣ (+6,62%) και η Attica Πολυκαταστήματα (+4,02%), ενώ πιέσεις δέχθηκαν η Coca-Cola HBC (-1,50%), το ΔΑΑ (-1,01%) και η Aegean (-1,00%).

Η ελληνική αγορά επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι στο αρνητικό γύρισμα των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, με πρόσθετη στήριξη από την αναβάθμιση της Ελλάδας σε «overweight» από την JP Morgan, η οποία εκτιμά πιθανές εισροές περίπου $1 δισ. από την ένταξη ελληνικών μετοχών στον EuroStoxx.

Απολογιστικά, 67 μετοχές έκλεισαν ανοδικά και 66 πτωτικά, επιβεβαιώνοντας ότι η ανοδική τάση παραμένει ισχυρή, αλλά με μεγαλύτερη επιλεκτικότητα και εναλλαγή πρωταγωνιστών. Η κατοχύρωση της ζώνης των 2.540–2.550 μονάδων διατηρεί στο επίκεντρο τις 2.600 μονάδες. Στο εταιρικό μέτωπο, συνεχίζεται η δημόσια προσφορά για το πενταετές ομόλογο της Seanergy, ύψους έως €100 εκατ. και εύρους απόδοσης 4,9%–5,2%. Η Lamda Development ανακοινώνει σήμερα τα μεγέθη α ́ τριμήνου, ενώ την Πέμπτη η Γ.Σ. της ElvalHalcor αποφασίζει για την ΑΜΚ ύψους €250 εκατ. Διεθνώς, η προσοχή στρέφεται στα πρακτικά της Fed.

Επιχειρηματικά νέα

ΔΕΗ: Η Morgan Stanley ξεκινά κάλυψη με σύσταση «overweight» και τιμή-στόχο €27 για τον Δεκέμβριο του 2027, προβλέποντας μέση ετήσια αύξηση των προσαρμοσμένων κερδών ανά μετοχή κατά 22% έως το 2030.

ALTER EGO MEDIA: Στα €5,80 ανά μετοχή ορίστηκε η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών από την επανεπένδυση του μερίσματος χρήσης 2025, ενσωματώνοντας έκπτωση 3%.

Q&R: Εξετάζει επενδυτικές ευκαιρίες και επιχειρηματικές κινήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επί του παρόντος οριστική απόφαση ή δεσμευτική συμφωνία για εξαγορά εισηγμένης εταιρείας πληροφορικής στην Πολωνία.

E.In.S.: Στα €2,34 ανά μετοχή τοποθετεί την εύλογη αξία η Optima, βλέποντας περιθώριο ανόδου 20,1% και ισχυρές προοπτικές από τον νέο κύκλο ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων 2028–2034.

CENTRIC: Λύθηκε συναινετικά η συνεργασία με την Ten Brinke για το οικιστικό έργο ύψους περίπου €100 εκατ. στο Ελληνικό, με τη CENTRIC να αποχωρεί έναντι αποζημίωσης €1,75 εκατ.

ΚΑΘΕΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ: Δεσμεύτηκε άνω του 45% της προσφερόμενης δυναμικότητας προς τη Βουλγαρία έως το 2030, με τη ΔΕΠΑ να καλύπτει το 59% της νέας δυναμικότητας, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακής ενεργειακής πύλης.

ΕΚΤ: Επιβράδυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη το α ́ τρίμηνο, με το λειτουργικό πλεόνασμα να μειώνεται κατά 0,8% και τις επενδύσεις να αυξάνονται μόλις κατά 1,1%, ενώ η Ελλάδα διατηρεί ισχυρότερη δυναμική σε επενδύσεις και τραπεζική χρηματοδότηση.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: Στο 5,9% επιταχύνθηκε ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών παραγωγού στην Ευρωζώνη τον Μάιο, ενώ στην Ελλάδα ανήλθε στο 7,7%, παρά τη μηνιαία υποχώρηση κατά 0,2%.