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ΧΑ: Ισχυρές αντοχές απέναντι στην ευρωπαϊκή διόρθωση - Στο επίκεντρο οι 2600 μονάδες
Αναλύσεις
10:02 - 07 Ιουλ 2026

ΧΑ: Ισχυρές αντοχές απέναντι στην ευρωπαϊκή διόρθωση - Στο επίκεντρο οι 2600 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
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Την ανοδική του πορεία διεύρυνε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να συμπληρώνει τέσσερις διαδοχικές θετικές συνεδριάσεις και να κλείνει στο υψηλό ημέρας των 2.560,34 μονάδων (+0,91%), σε νέο υψηλό 17 ετών.    

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €296,7 εκατ., εκ των οποίων €40,5 εκατ. σε πακέτα. Οι αγοραστές διατήρησαν τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, αν και η άνοδος ήταν περισσότερο επιλεκτική, με έμφαση στις τράπεζες και σε συγκεκριμένους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,37% στις 2.901,5 μονάδες, με την Alpha Bank (+2,06%) και τη Eurobank (+1,69%) να υπεραποδίδουν. Εκτός τραπεζών, πρωταγωνίστρια ήταν η Motor Oil (+4,59%), ενώ ισχυρά κέρδη κατέγραψαν η Cenergy (+3,81%), η ΕΥΔΑΠ (+3,85%), η ΔΕΗ (+2,11%) και ο ΑΔΜΗΕ (+4,67%). Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,69%) απορρόφησε τις αρχικές πιέσεις από την εισαγωγή των νέων μετοχών της ΑΜΚ και έκλεισε στο υψηλό ημέρας.

Από τις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις ξεχώρισαν η Q&R (+9,09%), η ΕΥΑΠΣ (+6,62%) και η Attica Πολυκαταστήματα (+4,02%), ενώ πιέσεις δέχθηκαν η Coca-Cola HBC (-1,50%), το ΔΑΑ (-1,01%) και η Aegean (-1,00%).

Η ελληνική αγορά επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι στο αρνητικό γύρισμα των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, με πρόσθετη στήριξη από την αναβάθμιση της Ελλάδας σε «overweight» από την JP Morgan, η οποία εκτιμά πιθανές εισροές περίπου $1 δισ. από την ένταξη ελληνικών μετοχών στον EuroStoxx.

Απολογιστικά, 67 μετοχές έκλεισαν ανοδικά και 66 πτωτικά, επιβεβαιώνοντας ότι η ανοδική τάση παραμένει ισχυρή, αλλά με μεγαλύτερη επιλεκτικότητα και εναλλαγή πρωταγωνιστών. Η κατοχύρωση της ζώνης των 2.540–2.550 μονάδων διατηρεί στο επίκεντρο τις 2.600 μονάδες. Στο εταιρικό μέτωπο, συνεχίζεται η δημόσια προσφορά για το πενταετές ομόλογο της Seanergy, ύψους έως €100 εκατ. και εύρους απόδοσης 4,9%–5,2%. Η Lamda Development ανακοινώνει σήμερα τα μεγέθη α ́ τριμήνου, ενώ την Πέμπτη η Γ.Σ. της ElvalHalcor αποφασίζει για την ΑΜΚ ύψους €250 εκατ. Διεθνώς, η προσοχή στρέφεται στα πρακτικά της Fed.

Επιχειρηματικά νέα

ΔΕΗ: Η Morgan Stanley ξεκινά κάλυψη με σύσταση «overweight» και τιμή-στόχο €27 για τον Δεκέμβριο του 2027, προβλέποντας μέση ετήσια αύξηση των προσαρμοσμένων κερδών ανά μετοχή κατά 22% έως το 2030.

ALTER EGO MEDIA: Στα €5,80 ανά μετοχή ορίστηκε η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών από την επανεπένδυση του μερίσματος χρήσης 2025, ενσωματώνοντας έκπτωση 3%.

Q&R: Εξετάζει επενδυτικές ευκαιρίες και επιχειρηματικές κινήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επί του παρόντος οριστική απόφαση ή δεσμευτική συμφωνία για εξαγορά εισηγμένης εταιρείας πληροφορικής στην Πολωνία.

E.In.S.: Στα €2,34 ανά μετοχή τοποθετεί την εύλογη αξία η Optima, βλέποντας περιθώριο ανόδου 20,1% και ισχυρές προοπτικές από τον νέο κύκλο ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων 2028–2034.

CENTRIC: Λύθηκε συναινετικά η συνεργασία με την Ten Brinke για το οικιστικό έργο ύψους περίπου €100 εκατ. στο Ελληνικό, με τη CENTRIC να αποχωρεί έναντι αποζημίωσης €1,75 εκατ.

ΚΑΘΕΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ: Δεσμεύτηκε άνω του 45% της προσφερόμενης δυναμικότητας προς τη Βουλγαρία έως το 2030, με τη ΔΕΠΑ να καλύπτει το 59% της νέας δυναμικότητας, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακής ενεργειακής πύλης.

ΕΚΤ: Επιβράδυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη το α ́ τρίμηνο, με το λειτουργικό πλεόνασμα να μειώνεται κατά 0,8% και τις επενδύσεις να αυξάνονται μόλις κατά 1,1%, ενώ η Ελλάδα διατηρεί ισχυρότερη δυναμική σε επενδύσεις και τραπεζική χρηματοδότηση.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: Στο 5,9% επιταχύνθηκε ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών παραγωγού στην Ευρωζώνη τον Μάιο, ενώ στην Ελλάδα ανήλθε στο 7,7%, παρά τη μηνιαία υποχώρηση κατά 0,2%.

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