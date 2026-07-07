Ασία: Ισχυρές «αναταράξεις» με τον Kospi της Νότιας Κορέας να ηγείται των απωλειών

Οι περισσότερες αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού κινήθηκαν πτωτικά την Τρίτη (7/7), ακολουθώντας διαφορετική πορεία από τη Wall Street, όπου ο δείκτης Dow Jones κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συνεδρίασης.

Πιο αναλυτικά, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 4,91%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε πτώση 0,72%.

Στην ίδια κατεύθυνση στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 έχασε 2,04% στις 68,315.00 μονάδες, ενώ και στην Αυστραλία, ο βασικός δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε 0,31% στις 8,803.90 μονάδες.

Στην Κίνα, ο δείκτης Shanghai Composite κατέγραψε πτώση 1,12% στις 3,996.14 μονάδες, ενώ και ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ παρουσίασε μείωση 0,87% στις 23,411.50 μονάδες.

Στον αντίποδα, στην Ινδία ο δείκτης Nifty έκλεισε με άνοδο 0,35% στις 24,517.20 μονάδες.

Σύμφωνα με το CNBC, στο πλαίσιο της ευρύτερης πτωτικής πορείας των αγορών της περιοχής, οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου στην Ασία κατέγραψαν σημαντικές απώλειες την Τρίτη.

Μεταξύ των μεγαλύτερων πιέσεων δέχθηκαν οι τεχνολογικές εταιρείες της Νότιας Κορέας. Η Samsung, μία από τις εταιρείες με τη μεγαλύτερη βαρύτητα στον δείκτη Kospi, υποχώρησε κατά 9%, παρά το γεγονός ότι προέβλεψε ιστορικό ρεκόρ κερδών για το δεύτερο τρίμηνο. Παράλληλα, η επίσης βαριά μετοχή του δείκτη SK Hynix κατέγραψε απώλειες άνω του 10%.

Πιέσεις δέχθηκαν και άλλες εταιρείες του τεχνολογικού κλάδου, με τη Samsung SDI να υποχωρεί κατά 3,88% και τη LG Display να σημειώνει πτώση 3,40%.

Στην Ιαπωνία, ο επενδυτικός όμιλος τεχνολογίας SoftBank Group έχασε επίσης περισσότερο από 4%. Η Advantest υποχώρησε κατά 2,76%, ενώ η Tokyo Electron σημείωσε πτώση άνω του 4%. Η Murata Manufacturing, κατασκευάστρια ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, κατέγραψε απώλειες 8,62%, ενώ η Fanuc, που δραστηριοποιείται στην κατασκευή βιομηχανικών ρομπότ, υποχώρησε κατά 5,44%.

Στην Ταϊβάν, η Hon Hai Precision Industry, βασικός προμηθευτής της Apple, σημείωσε πτώση 2,27%. Η εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών συσκευών Pegatron υποχώρησε κατά 2,60%, ενώ η Largan Precision, που κατασκευάζει φακούς καμερών για τα iPhone, έχασε περισσότερο από 6%. Τέλος, η κορυφαία εταιρεία παραγωγής ημιαγωγών Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) σημείωσε πτώση 0,81%.