ΧΑ: Οι 2506 μονάδες αποτελούν την πλησιέστερη στήριξη για το ΓΔ

Υποχώρηση κατά 0,72% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2541,99 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 369,7 εκ. ευρώ.

Η διάθεση για profit taking ήταν φανερή από το ξεκίνημα καθώς οι αψιμαχίες μεταξύ πωλητών και αγοραστών έβρισκαν νικητές τους πρώτους. Η κίνηση σε αρνητικό έδαφος ήταν η συνέχεια με τις ρευστοποιήσεις να αφορούν τράπεζες και πολλά blue chips με το ΓΔ να καταγράφει χαμηλό ημέρας στις 2542 μονάδες περί τις 3μμ. για να βελτιωθεί στη συνέχεια.

Στις δημοπρασίες οι πωλητές επανέφεραν το ΓΔ στο χαμηλό ημέρας. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν το 3,652% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να υποχωρούν.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,47%) κατέγραψε απώλειες με τη Eurobank (-1,89%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Cenergy (-242%), η Metlen (-1,37%), ο Τιτάν (-1,44%), η Βιοχάλκο (-1,36%), η Lamda (-1,73%), η ΜΟΗ (-1,66%), ο Aktor (-1,38%), η Credia (-1,20%) και η ΔΕΗ (-0,41%).

Στο αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΕΕΕ (+2,225), η ΕΥΔΑΠ (+0,84%), η Optima (+0,39%) αλλά και το ΚΡΙ-ΚΡΙ (+3,84%), η ΣΙΔΜΑ (+12%) και η ΕΥΑΠΣ (+3,52%). Απολογιστικά, 42 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 65 εκείνων που υποχώρησαν. Ώρα για διόρθωση στις αγορές. Ο ΓΔ έκλεισε με αρνητικό πρόσημο, αφού όμως πρώτα κατέγραψε και νέο πολυετές ρεκόρ στις 2567 μονάδες.

Το αμέσως προηγούμενο στις 2506 μονάδες αποτελεί πλέον την πλησιέστερη στήριξη. Ολοκληρώνεται σήμερα η δημόσια προσφορά για το 5ετες εταιρικό ομόλογο της Seanergy (εύρος απόδοσης 4,9%- 5,20%).

Επιχειρηματικά νέα

X.A.: Οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν το 69,3% των συνολικών συναλλαγών (αγορές & πωλήσεις) τον Ιούνιο 2026 (71,6% τον προηγούμενο μήνα). Η κατανομή της Αξίας Χαρτοφυλακίου των Δικαιούχων Μερίδων διαμορφώθηκε στα 68,60% για τους Αλλοδαπούς Δικαιούχους Μερίδων και 31,40% για τους Ημεδαπούς.

Πλαστικά Θράκης: Νέα τιμή-στόχος τα €7,1 από την Piraeus Securities. Σημαντική αύξηση EBITDA και κερδών ανά μετοχή το πρώτο τρίμηνο.

ElvalHalcor: Αύξηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της στα 6,50 ευρώ από €4,65. Σύστασης «buy» από την Pantelakis.

Helleniq Energy: Τιμή-στόχος τα €12,90 από την Optima Bank, σύσταση «αγορά». Η αναβάθμιση βασίζεται στα υψηλότερα περιθώρια διύλισης, στη βελτίωση των εκτιμήσεων για EBITDA και κέρδη και στην ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών.

Alpha Finance: Αναθεωρεί υψηλότερα τις τιμές-στόχους εκτιμώντας ότι ο κλάδος εξακολουθεί να προσφέρει ελκυστικές αποτιμήσεις και σημαντικά περιθώρια ανόδου. Aυξάνει την τιμή-στόχο για τη Eurobank στα €5,30 από €4,5, για την Εθνική Τράπεζα στα €17,50 από €14,5, για την Τράπεζα Πειραιώς στα €10,60 από €8,5και για την Bank of Cyprus στα €11,60 από €10,9. Σύσταση «buy» για όλες τις μετοχές.

QnR: Αποκτά ποσοστό 51% της πολωνικής E-XIM IT S.A. Το συνολικό τίμημα θα καταβληθεί σε πέντε δόσεις. Δημιουργεί έναν νέο στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης γύρω από το οικοσύστημα του ServiceNow.

Lamda: Νέο Ρεκόρ Operating Malls EBITDA στα €24,9εκ, +5%. Νέο Ρεκόρ EBITDA για τη Μαρίνα του Φλοίσβου στα €4,5εκ, +12%. Η όμιλος κατέγραψε καθαρές ζημιές €17,7 εκ. Συνολικές εισπράξεις άνω του €1,7δις από πωλήσεις ακινήτων για το Έργο Ελληνικού (The Ellinikon) από την έναρξη του έργου μέχρι την 31.05.2026.