Πτώση στην Ασία εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

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Τα χρηματιστήρια της ευρύτερης περιοχής Ασίας-Ειρηνικού υποχώρησαν την Τετάρτη (8/7), καθώς η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή επιβάρυνε το επενδυτικό κλίμα.

Πιο αναλυτικά, στην Ιαπωνία, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,85% στις 66,992.00 μονάδες.

Στην ίδια κατεύθυνση, στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi κατέγραψε μεγάλες απώλειες αφού μειώθηκε κατά 5,35% στις 7,246.79 μονάδες.

Στην Αυστραλία, ο βασικός δείκτης S&P/ASX 200 κινήθηκε χαμηλότερα κατά 0,21% στις 8,785.10 μονάδες.

Παράλληλα, στην Ινδία, ο δείκτης Nifty έχασε 0,68% στις 24,229.85 μονάδες, ενώ και στην ηπειρωτική Κίνα ο δείκτης Shanghai Composite έκλεισε οριακά χαμηλότερα σημειώνοντας μικρή πτώση 0,06% στις 5,899.55 μονάδες.

Στον αντίποδα, στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng ενισχύθηκε κατά 2,99% στις 24,260.00 μονάδες.

Σύμφωνα με τον Tai Hui, επικεφαλής στρατηγικό αναλυτή αγορών Ασίας της JPMorgan, το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Κίνα εξακολουθεί να είναι δύσκολο, καθώς οι ασθενικές λιανικές πωλήσεις και η υποτονική καταναλωτική εμπιστοσύνη συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις στις αγορές.

Μιλώντας στο CNBC, ο Hui ανέφερε ότι η υποαπόδοση των δεικτών Hang Seng και Hang Seng Tech οφείλεται κυρίως στη μεγάλη έκθεσή τους σε εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου και διαδικτυακές πλατφόρμες, οι οποίες βρίσκονται υπό πίεση καθώς πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις για την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Σε αυτό το φόντο, να σημειωθεί ότι συνολικά ο δείκτης Hang Seng έχει καταγράψει απώλειες σχεδόν 7% από τις αρχές του έτους.