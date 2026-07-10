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Νέα αναβάθμιση από Goldman Sachs: Στα €13,5 ο στόχος για HelleniQ, στα €49 για Motor Oil
Αναλύσεις
14:33 - 10 Ιουλ 2026

Νέα αναβάθμιση από Goldman Sachs: Στα €13,5 ο στόχος για HelleniQ, στα €49 για Motor Oil

Reporter.gr Newsroom
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Σε αναβάθμιση των τιμών στόχων για τις μετοχές της HelleniQ Energy και της Motor Oil προχωρά η Goldman Sachs, διατηρώντας θετική στάση για τον ελληνικό κλάδο διύλισης, καθώς εκτιμά ότι τα ισχυρά διεθνή περιθώρια κερδοφορίας συνεχίζουν να δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για τις δύο εταιρείες.

Ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος, στην τελευταία του ανάλυση για τα ελληνικά διυλιστήρια, διατηρεί τη σύσταση Buy για τη HelleniQ Energy και Neutral για τη Motor Oil, ωστόσο αυξάνει αισθητά τις τιμές στόχους, αναθεωρώντας προς τα πάνω τις προβλέψεις του για την κερδοφορία τους.

Για τη HelleniQ Energy, η νέα τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 13,5 ευρώ, από 11,30 ευρώ προηγουμένως, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου περίπου 26%. Για τη Motor Oil, η τιμή στόχος αυξάνεται στα 49 ευρώ, από 41 ευρώ, με το περιθώριο ανόδου να εκτιμάται στο 14%.

Ισχυρά περιθώρια διύλισης στηρίζουν την κερδοφορία

Η Goldman Sachs επισημαίνει ότι το διεθνές περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα υποστηρικτικό για τον κλάδο, καθώς τα ευρωπαϊκά περιθώρια διύλισης εξακολουθούν να κινούνται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τον οίκο, τα περιθώρια ξεπερνούν τα 30 δολάρια ανά βαρέλι, έναντι ενός ιστορικού μέσου όρου κύκλου περίπου 7 δολαρίων ανά βαρέλι. Η ισχυρή αυτή επίδοση αποδίδεται στις αναταράξεις στην παγκόσμια προσφορά, στις περιορισμένες διαθέσιμες ποσότητες προϊόντων, στην αυξημένη εποχική ζήτηση, αλλά και στις καθυστερήσεις στην ανάπτυξη νέας διυλιστικής δυναμικότητας.

Ιδιαίτερα ισχυρή εικόνα εμφανίζουν τα περιθώρια σε diesel και jet fuel, τα οποία στο δεύτερο τρίμηνο εκτιμάται ότι κινήθηκαν στην περιοχή των 50-60 δολαρίων ανά βαρέλι, ενισχύοντας σημαντικά τα αποτελέσματα των ελληνικών ομίλων.

Ωστόσο, η Goldman Sachs σημειώνει ότι μέρος του οφέλους περιορίστηκε από την αύξηση του κόστους προμήθειας αργού, καθώς τα discounts έναντι του Brent μετατράπηκαν σε premiums κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Αναβαθμισμένες εκτιμήσεις για τα κέρδη

Για τη HelleniQ Energy, ο οίκος προβλέπει προσαρμοσμένο EBITDA δεύτερου τριμήνου στα 357 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 22% σε τριμηνιαία βάση και κατά 61% σε ετήσια βάση.

Το EBITDA από τη δραστηριότητα διύλισης εκτιμάται στα 274 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αναμένονται στα 192 εκατ. ευρώ. Καθοριστικό ρόλο, σύμφωνα με την Goldman Sachs, διαδραματίζει η επαναφορά των όγκων παραγωγής μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης στο διυλιστήριο του Ασπροπύργου.

Για τη Motor Oil, η εκτίμηση για το προσαρμοσμένο EBITDA δεύτερου τριμήνου ανέρχεται στα 380 εκατ. ευρώ, σχεδόν σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά αυξημένο κατά 61% σε ετήσια βάση.

Το EBITDA διύλισης τοποθετείται στα 318 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στα 230 εκατ. ευρώ, με την Goldman Sachs να εκτιμά ότι ο όμιλος συνεχίζει να λειτουργεί κοντά στη μέγιστη δυναμικότητά του.

Πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς οι νέες προβλέψεις

Ο αμερικανικός οίκος αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις του για τα EBITDA των δύο εταιρειών, κατά μέσο όρο 17% για το 2026 και 30% για το 2027.

Οι νέες εκτιμήσεις βρίσκονται πλέον υψηλότερα από τις μέσες προβλέψεις της αγοράς, κατά περίπου 18% για το 2026 και 26% για το 2027.

Για τη HelleniQ Energy, η Goldman Sachs εκτιμά EBITDA 1,49 δισ. ευρώ το 2026 και 1,46 δισ. ευρώ το 2027, ενώ για τη Motor Oil οι αντίστοιχες προβλέψεις διαμορφώνονται σε 1,50 δισ. ευρώ και 1,34 δισ. ευρώ.

Η Goldman Sachs αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο νέων ανοδικών αναθεωρήσεων, εφόσον διατηρηθούν τα σημερινά επίπεδα στα προθεσμιακά περιθώρια diesel και jet fuel.

Σε ένα ευνοϊκότερο σενάριο, το EBITDA θα μπορούσε να ξεπεράσει σημαντικά τις βασικές προβλέψεις του οίκου, με την πιθανή υπεραπόδοση να φτάνει περίπου το 75% για τη HelleniQ Energy και το 55% για τη Motor Oil.

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