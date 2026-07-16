ΧΑ: Στις 2517 μονάδες η πλησιέστερη αντίσταση και ακολουθούν οι 2542

Υποχώρηση κατά 0,89% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. κλείνοντας στις 2485,75 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €606,5 εκ.(στα 317,3 εκ. τα πακέτα, σε Credia τα €300 εκ.).

Οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και οδήγησαν από την αρχή το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος με το χαμηλό ημέρας να καταγράφεται περί τις 2.30μμ. στις 2474 μονάδες.

Με ρευστοποιήσεις τραπεζών και άλλων blue chips (Τιτάν, Elvalhalcor, Cenergy). Οι αγοραστές αντέδρασαν και με αγορές άλλων blue chips (MOH, Helleniq Energy, ΓΕΚΤΕΡΝΑ) πέτυχαν να περιορίσουν ως τις δημοπρασίες τις απώλειες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων διαμορφώνονταν στο 3,812% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να υποχωρούν.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-2,25%) κατέγραψε απώλειες με τη Eurobank (-3,66%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Credia (-10,83%), η Cenergy (-2,46%), o Τιτάν (-2,42%), η ΕΕΕ (-1,20%), η ΕΛΧΑ (-2,11%), η Aegean (-1,24%) και η Allwyn (-2,07%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Βιοχάλκο (+1,24%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+2,10%), η Helleniq Energy (+3,75%), η ΕΥΔΑΠ (+1,79%), η ΜΟΗ (+3,65%), το ΔΑΑ (+1,35%), η ΔΕΗ (+0,79%) αλλά και η ΕΚΤΕΡ (+6,10%), η Performance Technologies (+3,31%) και η Mevaco (+5,50%). Απολογιστικά, 36 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 69 εκείνων που υποχώρησαν.

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο γύρο επιθέσεων κατά του Ιράν, ενώ παράλληλα επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμένων κοντά στα Στενά του Ορμούζ, εντείνοντας τις ανησυχίες για τη σταθερότητα στην περιοχή και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Ο Γ.Δ. κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, διασώθηκε η κρίσιμη στήριξη των 2484 μονάδων και μαζί με αυτήν η ανοδική βραχυπρόθεσμη τάση. Πλησιέστερη

αντίσταση στις 2517 μονάδες και ακολουθούν οι 2542.

Επιχειρηματικά νέα

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Οι αναλυτές της Eurobank αναθεωρούν ανοδικά τις προβλέψεις μετά το ισχυρό πρώτο τρίμηνο του 2026. Aυξάνουν την τιμή-στόχο στα €33, διατηρώντας σύσταση «Αγορά».

Πλαστικά Θράκης: Mεταξύ €7,3-€8,8 η εύλογη αξία κατά την Eurobank Equities. Η εξαγορά της BHA ενισχύει τις αναπτυξιακές προοπτικές με περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας.

Profile: Τιμή-στόχος τα €11,60 από την Alpha Finance-Axia. Η εισηγμένη διατηρεί ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές.

ElvalΗalcor: Σε εύρος 4,2-4,4 ευρώ θα διενεργηθεί η αύξηση κεφαλαίου.

ΕΚΤΕΡ: στην 7η τάξη στο Μητρώο Εργολάβων. Πλέον η εταιρεία ανήκει στην ανώτατη βαθμίδα του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων.

Metlen: Tιμή-στόχος τα €56,8 για τη, περιθώριο ανόδου 38% από τη Euroxx. Η εκτίμηση βασίζεται στην ισχυρή αύξηση του EBITDA και στις προοπτικές του κλάδου Μετάλλων.

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 6,9% στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων τον Μάιο.

Προϋπολογισμός 1ο εξάμηνο: Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους €4.480 εκ., έναντι στόχου για €1.953 εκ. Το ύψος των καθαρών εσόδων του ανήλθε σε 35.995 εκ., +1.063 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, στα 33,9 δις. τα φορολογικά έσοδα, +679 εκ. έναντι του στόχου μετά τις προσαρμογές. Οι δαπάνες ανήλθαν στα €36.936 εκ., -€1.132 εκ. έναντι του στόχου. Δημοσιονομικό έλλειμμα στα €941 εκ. (στόχος -€3,1 δις).

Γενική εικόνα

Η αγορά αναμένεται να κινηθεί σταθεροποιητικά, με το επίκεντρο να παραμένει στις τράπεζες. Παράλληλα, η πορεία του πετρελαίου και οι εξελίξεις γύρω από τα στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να ευνοούν τα διυλιστήρια, επηρεάζοντας το ευρύτερο επενδυτικό κλίμα.

Σημεία παρακολούθησης

Γενικός Δείκτης: Κλείσιμο στις 2.485,75 μονάδες (-0,89%), με απώλεια της στήριξης των 2.500 μονάδων. Επιστροφή πάνω από τις 2.500–2.520 μονάδες θα βελτιώσει τη βραχυπρόθεσμη εικόνα και θα επαναφέρει στόχο τις 2.540–2.560 μονάδες, ενώ κρίσιμες στηρίξεις αποτελούν πλέον οι 2.475–2.485 μονάδες και χαμηλότερα οι 2.450 μονάδες.

Κλείσιμο στις 2.485,75 μονάδες (-0,89%), με απώλεια της στήριξης των 2.500 μονάδων. Επιστροφή πάνω από τις 2.500–2.520 μονάδες θα βελτιώσει τη βραχυπρόθεσμη εικόνα και θα επαναφέρει στόχο τις 2.540–2.560 μονάδες, ενώ κρίσιμες στηρίξεις αποτελούν πλέον οι 2.475–2.485 μονάδες και χαμηλότερα οι 2.450 μονάδες. FTSE/ATHEX Large Cap : Κλείσιμο στις 6.318,67 μονάδες (-0,92%). Η περιοχή 6.320– 6.350 μονάδων αποτελεί την πρώτη σημαντική στήριξη, ενώ επαναφορά πάνω από τις 6.400 μονάδες θα επαναφέρει ανοδική δυναμική με στόχο τις 6.500–6.550 μονάδες.

: Κλείσιμο στις 6.318,67 μονάδες (-0,92%). Η περιοχή 6.320– 6.350 μονάδων αποτελεί την πρώτη σημαντική στήριξη, ενώ επαναφορά πάνω από τις 6.400 μονάδες θα επαναφέρει ανοδική δυναμική με στόχο τις 6.500–6.550 μονάδες. Δείκτης Τραπεζών: Κλείσιμο στις 2.782,97 μονάδες (-2,25%), δεχόμενος τις ισχυρότερες πιέσεις της αγοράς. Η ζώνη των 2.750 μονάδων αποτελεί πλέον την κρίσιμη βραχυπρόθεσμη στήριξη, ενώ μόνο επιστροφή πάνω από τις 2.900–2.950 μονάδες θα επαναφέρει ισχυρό ανοδικό momentum.

Κλείσιμο στις 2.782,97 μονάδες (-2,25%), δεχόμενος τις ισχυρότερες πιέσεις της αγοράς. Η ζώνη των 2.750 μονάδων αποτελεί πλέον την κρίσιμη βραχυπρόθεσμη στήριξη, ενώ μόνο επιστροφή πάνω από τις 2.900–2.950 μονάδες θα επαναφέρει ισχυρό ανοδικό momentum. ΑΛΦΑ : Κρίσιμη στήριξη η περιοχή των €4,00, με επόμενες στηρίξεις στα €3,85 και €3,70, ενώ αντίσταση εντοπίζεται στα €4,10–4,15.

: Κρίσιμη στήριξη η περιοχή των €4,00, με επόμενες στηρίξεις στα €3,85 και €3,70, ενώ αντίσταση εντοπίζεται στα €4,10–4,15. MOH : Συνεχίζει να υπεραποδίδει της αγοράς, παραμένοντας σε νέα ιστορικά υψηλά. Βραχυπρόθεσμα, η περιοχή των €50,00 αποτελεί την κύρια αντίσταση, ενώ τα €47,20– 47,50 λειτουργούν ως πρώτη στήριξη.

: Συνεχίζει να υπεραποδίδει της αγοράς, παραμένοντας σε νέα ιστορικά υψηλά. Βραχυπρόθεσμα, η περιοχή των €50,00 αποτελεί την κύρια αντίσταση, ενώ τα €47,20– 47,50 λειτουργούν ως πρώτη στήριξη. ΕΛΠΕ : Η διάσπαση των €12,20 ενισχύει την ανοδική εικόνα, με επόμενη αντίσταση στα €12,80–13,00 και βασική στήριξη στα €12,10.

: Η διάσπαση των €12,20 ενισχύει την ανοδική εικόνα, με επόμενη αντίσταση στα €12,80–13,00 και βασική στήριξη στα €12,10. AKTOR : Στη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνεται η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της προγραμματισμένης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και τον καθορισμό των όρων διάθεσης των νέων μετοχών.

Παράλληλα, η Blue Silk (CY) Ltd. (15,9%) γνωστοποίησε πρόθεση συμμετοχής στην ΑΜΚ με επένδυση έως €50 εκατ., μετά τις αντίστοιχες δηλώσεις των WINEX Investments και Castellano Properties.

: Στη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνεται η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της προγραμματισμένης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και τον καθορισμό των όρων διάθεσης των νέων μετοχών. Παράλληλα, η Blue Silk (CY) Ltd. (15,9%) γνωστοποίησε πρόθεση συμμετοχής στην ΑΜΚ με επένδυση έως €50 εκατ., μετά τις αντίστοιχες δηλώσεις των WINEX Investments και Castellano Properties. ΔΕΗ : Στις 20 Ιουλίου η αποκοπή του μερίσματος €0,60/μετοχή και έναρξη καταβολής στις 24/7.

: Στις 20 Ιουλίου η αποκοπή του μερίσματος €0,60/μετοχή και έναρξη καταβολής στις 24/7. JUMBO : Διατήρησε το guidance για το 2026 (πωλήσεις +5%, καθαρά κέρδη €310–320 εκατ.) και ενέκρινε μέρισμα €0,70/μετοχή. Οι πωλήσεις του α' εξαμήνου αυξήθηκαν κατά περίπου 4%, με ισχυρή εκκίνηση τον Ιούλιο.

: Διατήρησε το guidance για το 2026 (πωλήσεις +5%, καθαρά κέρδη €310–320 εκατ.) και ενέκρινε μέρισμα €0,70/μετοχή. Οι πωλήσεις του α' εξαμήνου αυξήθηκαν κατά περίπου 4%, με ισχυρή εκκίνηση τον Ιούλιο. ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ανακοίνωσε ότι, λόγω ισχυρής ζήτησης, η συνδυασμένη προσφορά νέων μετοχών στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην τιμή των €4,20 ανά μετοχή.

Διεθνές περιβάλλον

Το επενδυτικό κλίμα στις διεθνείς αγορές παρέμεινε θετικό, καθώς τα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό παραγωγού (PPI) επιβεβαίωσαν την αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων, μειώνοντας τις πιθανότητες άμεσης αύξησης επιτοκίων από τη Fed. Η Wall Street ενισχύθηκε με τη στήριξη των ισχυρών αποτελεσμάτων των Morgan Stanley και BlackRock, ενώ οι ευρωπαϊκές αγορές εμφάνισαν μικτές τάσεις. Παράλληλα, η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να διατηρούν τις τιμές της ενέργειας σε υψηλά επίπεδα και αποτελούν τον βασικό παράγοντα κινδύνου για τις αγορές.