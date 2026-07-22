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Φυσικό Αέριο: Σταθερή κερδοφορία, ανάπτυξη και ισχυρές επιδόσεις – Η εικόνα ανά τομέα και οι προοπτικές για το 2026
Επιχειρήσεις
10:36 - 22 Ιουλ 2026

Φυσικό Αέριο: Σταθερή κερδοφορία, ανάπτυξη και ισχυρές επιδόσεις – Η εικόνα ανά τομέα και οι προοπτικές για το 2026

Γιώργος Αλεξάκης
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Εννέα συνεχόμενες κερδοφόρες χρήσεις συμπληρώνει η Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, με αύξηση 24% στο EBITDA και 33% στα καθαρά κέρδη το 2025, ενώ τα πρώτα στοιχεία του 2026 δείχνουν ακόμη ισχυρότερη δυναμική, με άνοδο 57% και 80% αντίστοιχα, σύμφωνα με τη διοίκηση. 

Έτσι, η διοίκηση της θυγατρικής της ΔΕΠΑ Εμπορίας αποτιμά ως ιδιαίτερα θετικά τα οικονομικά και εμπορικά αποτελέσματα του 2025, επισημαίνοντας ότι τόσο η προηγούμενη χρήση όσο και οι επιδόσεις του πρώτου πενταμήνου του 2026 επιβεβαιώνουν τη στρατηγική επιλογή για ανάπτυξη με έμφαση στη βιώσιμη κερδοφορία.

Όπως αναφέρει, η στρατηγική αυτή βασίζεται στη δημιουργία ενός υγιούς χαρτοφυλακίου πελατών και όχι στην αύξηση του μεριδίου αγοράς με οποιοδήποτε κόστος, επιλογή που -όπως υποστηρίζει η διοίκηση- έχει οδηγήσει τη Φυσικό Αέριο σε εννέα συνεχόμενες κερδοφόρες χρήσεις.

Ισχυρή αύξηση EBITDA και καθαρών κερδών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η διοίκηση, το 2025 η εταιρεία κατέγραψε αύξηση 24% στο EBITDA και άνοδο 33% στα καθαρά κέρδη σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η θετική εικόνα συνεχίζεται και το 2026. Με βάση τα οικονομικά στοιχεία έως το τέλος Μαΐου, το EBITDA εμφανίζεται αυξημένο κατά 57%, ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύονται κατά 80% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η διοίκηση αποδίδει τις επιδόσεις αυτές στη στρατηγική επιλογή ενίσχυσης της ποιότητας του πελατολογίου, με στόχο τη διατήρηση ισχυρής κερδοφορίας και υγιών ταμειακών ροών.

Αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου

Στο πλαίσιο της ίδιας στρατηγικής, η εταιρεία προχώρησε σε αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου της, επιλέγοντας να μη διατηρήσει ζημιογόνες συμβάσεις λιανικής στην αγορά B2C.

Όπως επισημαίνει η διοίκηση, η διατήρηση ενός μη βιώσιμου μεριδίου αγοράς δεν εξυπηρετεί τους μακροπρόθεσμους επιχειρηματικούς στόχους της εταιρείας, με αποτέλεσμα να δοθεί προτεραιότητα στην οικονομική βιωσιμότητα έναντι της αριθμητικής αύξησης των πελατών.

Άνοδος στους μεγάλους πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας

Η στρατηγική αυτή, σύμφωνα με τη διοίκηση, απέδωσε αποτελέσματα και στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο τέλος του 2025, η πελατειακή βάση στους μεγάλους πελάτες αυξήθηκε κατά 36%, ενώ, σύμφωνα με στοιχεία του ΑΔΜΗΕ και του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, το μερίδιο της εταιρείας στη Μέση Τάση διαμορφώθηκε στο 9,22%, κατατάσσοντάς την τρίτη μεταξύ των εναλλακτικών προμηθευτών.

Ισχυρή ανάπτυξη και στο φυσικό αέριο

Σημαντική ήταν η ανάπτυξη και στην αγορά φυσικού αερίου για μεγάλους πελάτες, όπου, σύμφωνα με τη διοίκηση, η πελατειακή βάση αυξήθηκε κατά 174% μέσα στο 2025.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται από την εταιρεία ως ένδειξη της ενίσχυσης της παρουσίας της στην αγορά και της αποτελεσματικότητας της εμπορικής της στρατηγικής.

Θετικές εκτιμήσεις για τη συνέχεια

Η διοίκηση εκτιμά ότι τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την ορθότητα της στρατηγικής που έχει ακολουθηθεί τα τελευταία χρόνια και εκφράζει αισιοδοξία για τη συνέχεια του 2026.

Όπως αναφέρει, η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει σε μια πολιτική ανάπτυξης που στηρίζεται στη συνέπεια, την οικονομική πειθαρχία και τη δημιουργία διαχρονικής αξίας για τους πελάτες, τους εργαζομένους και την ίδια την επιχείρηση.

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