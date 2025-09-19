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Ο Κωνσταντινόπουλος διαβεβαιώνει πως δεν θα γίνει Λοβέρδος
Ανεμοδείκτης
12:41 - 19 Σεπ 2025

Ο Κωνσταντινόπουλος διαβεβαιώνει πως δεν θα γίνει Λοβέρδος

Reporter.gr Newsroom
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Στον απόηχο της είδησης της προσχώρησης του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ γράφτηκαν κι άλλα ονόματα στελεχών του ΠΑΣΟΚ που ενδεχομένως να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο.

Ένα από τα ονόματα είναι αυτό του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ο οποίος έσπευσε να τα διαψεύσει.

Υπενθύμισε μία παλιότερη δήλωσή του, η οποία, όπως λέει, ισχύει μέχρι σήμερα:

«Όπως έχω αναφέρει πολλές φορές, εμένα αριστερό δεν με λες. Είμαι ένας κεντρώος πολιτικός και πάντα ΠΑΣΟΚ. Εγώ αυτά τα ξεφτιλίκια, που οι Βουλευτές πάνε από κόμμα σε κόμμα για ν’ αυξήσουν την πιθανότητα της διατήρησης της καρέκλας τους, δεν τα έκανα και δεν τα κάνω».

Διαβεβαιώνει επίσης πως στις επερχόμενες εθνικές εκλογές θα είναι και πάλι υποψήφιος Βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην Αρκαδία.

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