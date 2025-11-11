Η απόγνωση της Αριστεράς και οι ουρές στο Παλλάς

Οσα συμβαίνουν στον πολιτικό χώρο της Αριστεράς έχουν μία έντονη νότα θλίψης και απόγνωσης. Το πολιτικό περιεχόμενο λείπει, κυριαρχεί μόνο η αγωνία της πολιτικής επιβίωσης.

Ολοι κρέμονται πλέον από τα χείλη του Αλέξη Τσίπρα ή/και του… Αιμίλιου Χειλάκη, η φωνή του οποίου θα ακούγεται στην ηχητική εκδοχή της «Ιθάκης», του βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού. Οι του ΣΥΡΙΖΑ ήδη παρακαλούν τον πρώην πρόεδρό τους να τους πάρει μαζί του, η Νέα Αριστερά διασπάται σε ζωντανή μετάδοση, αφού άλλοι θέλουν να πάνε με Τσίπρα και άλλοι με Βαρουφάκη και ο ίδιος βλέπει ότι μάλλον πάει να κάνει μία τρύπα στο νερό, αφού το rebranding μοιάζει να τον οδηγεί σε ένα απογοητευτικό déjà vu.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η παρουσίαση του βιβλίου του Τσίπρα στις 3 Δεκεμβρίου στο Παλλάς θα είναι ένα μαζικό γεγονός, όπου θα σπεύσουν όλοι όσοι προσδοκούν να τους περιμαζέψει στο κόμμα που ετοιμάζει. Λογικά θα εκτυλιχθούν σκηνές απείρου κάλους…