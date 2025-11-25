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Τσίπρας και Γεωργιάδης ανταλλάσουν βιβλία, αφιερώσεις και αναρτήσεις
Ανεμοδείκτης
14:55 - 25 Νοε 2025

Τσίπρας και Γεωργιάδης ανταλλάσουν βιβλία, αφιερώσεις και αναρτήσεις

Άγγελος Κωβαίος
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Το μάρκετινγκ του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα είναι ομολογουμένως απολύτως επιτυχημένο και συνεχίζεται με διάφορους τρόπους, με τις πρώτες εκδόσεις των 33.000 αντιτύπων να έχουν ήδη εξαντληθεί.

Ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο αυτό της προώθησης του βιβλίου του, έστειλε ένα αντίτυπο με προσωπική αφιέρωση στον Αδωνι Γεωργιάδη και ευχαριστίες για τη διαφήμιση που του κάνει (όπως λέει) και έκανε μία σχετική, ειρωνική-χιουμοριστική ανάρτηση στο Instagram.

Ο υπουργός Υγείας με τη σειρά του, παρέλαβε λίγες ώρες αργότερα το δώρο του Αλέξη Τσίπρα και υπέγραψε μία αφιέρωση για εκείνον στο δικό του βιβλίο για την αρχαία Ρώμη, το οποίο και του έστειλε, με τη σχετική ανάρτηση-απάντηση, φυσικά, στο Facebook…

{https://www.instagram.com/reel/DReERJlDSr-/?igsh=MXJlaTg3NTMyc3RhYw==}

{https://www.facebook.com/watch/?v=1183866809736543}

Τελευταία τροποποίηση στις 25/11/2025 - 15:01
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