Υπαρκτός σουρεαλισμός: Βορίδης και Αραμπατζή ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η πολιτική καθημερινότητα στην Ελλάδα έχει πολλά στοιχεία σουρεαλισμού, κάποιες φορές μπορεί να έχουν μία χαριτωμένη διάσταση, άλλες γίνονται ενοχλητικά.

Υπό αυτήν την έννοια, ήταν σχεδόν εντυπωσιακό το γεγονός ότι στην συνάντηση των διαμαρτυρόμενων βουλευτών της ΝΔ με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα στα γραφεία της Πειραιώς την Τετάρτη, παρέστησαν ο Μάκης Βορίδης και η Φωτεινή Αραμπατζή, που σύμφωνα με πληροφορίες άσκησαν και κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ!

Υπενθυμίζεται ότι ο Μάκης Βορίδης αποπέμφθηκε από την κυβέρνηση λόγω ακριβώς του σκανδάλου και των όσων συνέβαιναν όσο ήταν στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ η Φωτεινή Αραμπατζή διετέλεσε υφυπουργός κατά την ίδια περίοδο…