Η κρίσιμη λεπτομέρεια για τον Κάθετο Διάδρομο και η Τουρκία
Ανεμοδείκτης
15:40 - 24 Φεβ 2026

Η κρίσιμη λεπτομέρεια για τον Κάθετο Διάδρομο και η Τουρκία

Άγγελος Κωβαίος
Η παρουσία των υπουργών Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου στην Ουάσιγκτον αυτές τις ημέρες, επιβεβαιώνει το αμερικανικό ενδιαφέρον για τα ενεργειακά και τις ισορροπίες στην ΝΑ Μεσόγειο, με αδιαμφισβήτητο τρόπο. 

Υπάρχει ωστόσο μία κρίσιμη λεπτομέρεια, ειδικά στο έργο του Κάθετου Διαδρόμου. Την επισήμανε και μάλιστα με εμφατικό τρόπο, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μιλώντας στην εκδήλωση «10 χρόνια συνεργασίας ΗΠΑ-ΕΕ στο υγροποιημένο φυσικό αέριο».

Είπε, μεταξύ άλλων ο Σταύρος Παπασταύρου: «Υπάρχει μια κρίσιμη παράμετρος: πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το ρωσικό αέριο δεν θα επανεισέλθει στην Ευρώπη. Η νέα ρύθμιση της ΕΕ προβλέπει ότι οτιδήποτε έρχεται από την Τουρκία θεωρείται εκ προοιμίου ρωσικής προέλευσης, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο. Αλλά πρέπει να δούμε αν αυτό αρκεί. Αν δεν υπάρχει πεποίθηση ότι η απεξάρτηση είναι μη αναστρέψιμη, τότε δεν θα επιτευχθεί. Το ρωσικό αέριο μπορεί να επανέλθει μέσω Τουρκίας – περίπου 17 δισ. κυβικά μέτρα το 2025. Αν αυτά δεν εξαλειφθούν, δεν θα υπάρξει πραγματική απεξάρτηση. Αν επιστρέψει σε χαμηλότερη, ανταγωνιστική τιμή, μπορεί να υπονομεύσει τη διαδικασία. Είναι πραγματικός κίνδυνος. Παρά τον εμπορικό ανταγωνισμό, είμαστε ενωμένοι σε ένα: δεν θέλουμε να ξαναδούμε την Ευρώπη υπό την ενεργειακή ομηρία της Ρωσίας». Αυτά θα τα δείξει η Ιστορία…

Τελευταία τροποποίηση στις 24/02/2026 - 15:47
