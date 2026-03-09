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Αυτό θα μπορούσε να λείπει από την εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού
Ανεμοδείκτης
13:09 - 09 Μαρ 2026

Αυτό θα μπορούσε να λείπει από την εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού

Άγγελος Κωβαίος
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Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, με την καθιερωμένη ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, ήταν κατά τα αναμενόμενα αφιερωμένη στην πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή και την ελληνική της διάσταση, με την  ενεργοποίηση των διπλωματικών και στρατιωτικών μέσων, που ήδη γνωρίζουμε.

Στις αναφορές του Πρωθυπουργού για πολιτική σταθερότητα και υπευθυνότητα οι περισσότεροι «είδαν» τα βασικά διλήμματα των εκλογών και ορισμένοι «είδαν» και τις εκλογές τις ίδιες να έρχονται νωρίτερα – λες και θα έδινε τέτοιο σύνθημα ο Μητσοτάκης με μία ανάρτηση στο Facebook.

Η αλήθεια πάντως είναι ότι από την μακροσκελή αναφορά του Πρωθυπουργού μπορούσαν να λείπουν οι συγκεκριμένες φράσεις: «Έχουμε την εμπειρία, τη γνώση και κυρίως τη βούληση να παρέμβουμε αμέσως και δυναμικά σε κάθε φαινόμενο κερδοσκοπίας. Το κάναμε, άλλωστε, στο παρελθόν. Και δεν θα διστάσουμε να το επαναλάβουμε και τώρα, υπό τις νέες συνθήκες. Έχοντας πάντα προτεραιότητα τη θωράκιση της πατρίδας και τη στήριξη της κοινωνίας». Μέχρι στιγμής μάλλον το αντίθετο έχει διαπιστωθεί…

{https://www.facebook.com/kyriakosmitsotakis/posts/pfbid0Y1DhAzB4uvPopwEQ3fuSmwGDT9VcKvu1C7WKMK54xxCimNV5mYrmUB78C7FccRr6l}

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