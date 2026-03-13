Υπάρχουν τέχνες που πεθαίνουν; H Juliette Binoche μάς έδωσε την καλύτερη απάντηση

Καλεσμένη στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, η Γαλλίδα ηθοποιός – και πλέον σκηνοθέτις – μάς υπενθύμισε πως οι φόβοι μας δεν πεθαίνουν ποτέ και πως, γι’ αυτό, οφείλουμε στον εαυτό μας να κάνουμε τέχνη – καθώς ούτε η τέχνη μπορεί να πεθάνει.

Η Juliette Binoche επέστρεψε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά για το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, και έφερε μαζί την πρώτη της σκηνοθετική δουλειά, το ντοκιμαντέρ «In-I in Motion», μία καταγραφή της δημιουργικής διαδικασίας και του καλλιτεχνικού αποτελέσματος της θεατρικής της δουλειάς με τίτλο «IN-I» του 2007, με συνεργάτη και συνοδοιπόρο τον χορευτή Akram Khan. Η ίδια παρουσίασε την ταινία της σε προβολή την Τρίτη 10/3 στο Ολύμπιον, δέχτηκε ερωτήσεις και σήμερα το πρωί, Τετάρτη 12/3, βρέθηκε απέναντί μας για μία Ανοιχτή Συζήτηση γύρω από την πρώτη της σκηνοθετική εμπειρία και για το πώς είναι να βρίσκεσαι για πρώτη φορά πίσω από την κάμερα, ενώ έχεις περάσει τόσα χρόνια κοιτάζοντάς την.

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