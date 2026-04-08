Με «six seven» δεν βάφεις αυγά

Τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4), ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, επιχειρώντας να δώσει έναν πιο «νεανικό» τόνο σε μια σοβαρή παρέμβαση. Ωστόσο, η επιλογή ύφους - με εκφράσεις όπως το «six seven» - έμοιαζε περισσότερο με προσπάθεια εντυπωσιασμού, παρά με ουσιαστική προσέγγιση ενός σύνθετου ζητήματος.

Την ίδια ώρα, δεν λείπουν οι φωνές που συνδέουν τη χρονική συγκυρία με τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Σε ένα περιβάλλον αυξημένης πίεσης, η μετατόπιση της δημόσιας συζήτησης σε πιο «κοινωνικά» θέματα αποτελεί μια γνώριμη πολιτική τακτική.

Το ερώτημα, όμως, είναι αν τέτοιες κινήσεις μπορούν ακόμη να επηρεάσουν ουσιαστικά την κοινή γνώμη. Οι πολίτες εμφανίζονται πλέον πιο επιφυλακτικοί απέναντι στην επικοινωνιακή διαχείριση και λιγότερο πρόθυμοι να παρακολουθήσουν αλλαγές ατζέντας.

Το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο. Οι εξελίξεις στις έρευνες θα δείξουν αν η κυβέρνηση μπορεί να διατηρήσει τον έλεγχο ή αν θα ανοίξει ξανά η συζήτηση για πολιτικές ανατροπές, ακόμη και για πρόωρες κάλπες.