ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Με «six seven» δεν βάφεις αυγά
Ανεμοδείκτης
14:28 - 08 Απρ 2026

Με «six seven» δεν βάφεις αυγά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4), ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, επιχειρώντας να δώσει έναν πιο «νεανικό» τόνο σε μια σοβαρή παρέμβαση. Ωστόσο, η επιλογή ύφους - με εκφράσεις όπως το «six seven» - έμοιαζε περισσότερο με προσπάθεια εντυπωσιασμού, παρά με ουσιαστική προσέγγιση ενός σύνθετου ζητήματος.

Την ίδια ώρα, δεν λείπουν οι φωνές που συνδέουν τη χρονική συγκυρία με τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Σε ένα περιβάλλον αυξημένης πίεσης, η μετατόπιση της δημόσιας συζήτησης σε πιο «κοινωνικά» θέματα αποτελεί μια γνώριμη πολιτική τακτική.

Το ερώτημα, όμως, είναι αν τέτοιες κινήσεις μπορούν ακόμη να επηρεάσουν ουσιαστικά την κοινή γνώμη. Οι πολίτες εμφανίζονται πλέον πιο επιφυλακτικοί απέναντι στην επικοινωνιακή διαχείριση και λιγότερο πρόθυμοι να παρακολουθήσουν αλλαγές ατζέντας.

Το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο. Οι εξελίξεις στις έρευνες θα δείξουν αν η κυβέρνηση μπορεί να διατηρήσει τον έλεγχο ή αν θα ανοίξει ξανά η συζήτηση για πολιτικές ανατροπές, ακόμη και για πρόωρες κάλπες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η κρίσιμη λεπτομέρεια στην απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα κοινωνικά δίκτυα
Ανεμοδείκτης

Η κρίσιμη λεπτομέρεια στην απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα κοινωνικά δίκτυα

Fuel Pass: Ο εθνικός μας εθισμός είναι ακόμα ζωντανός
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Fuel Pass: Ο εθνικός μας εθισμός είναι ακόμα ζωντανός

Social media: Το νέο πλαίσιο για παιδιά κάτω των 15 ετών - Θα επιτρέπονται οι πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων
Ειδήσεις

Social media: Το νέο πλαίσιο για παιδιά κάτω των 15 ετών - Θα επιτρέπονται οι πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων

Ο ορισμός του «6-7» οι τελευταίες εξαγγελίες Μητσοτάκη
Πολιτική

Ο ορισμός του «6-7» οι τελευταίες εξαγγελίες Μητσοτάκη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΕ: «Φρένο» στα social media για τους ανηλίκους – Υποχρεωτική γονική επίβλεψη έως τα 13 προτείνει η φον ντερ Λάιεν
Ειδήσεις

ΕΕ: «Φρένο» στα social media για τους ανηλίκους – Υποχρεωτική γονική επίβλεψη έως τα 13 προτείνει η φον ντερ Λάιεν

Χατζηδάκης: Τα myPoint της ΑΑΔΕ επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα και στις δομές του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ
Οικονομία

Χατζηδάκης: Τα myPoint της ΑΑΔΕ επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα και στις δομές του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ

Ψηφιακά θαύματα και καμένες γέφυρες
Ηλιάνα Χατζηδημητρίου

Ψηφιακά θαύματα και καμένες γέφυρες

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνα ένοχοι Ρέππα και Μελάς για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνα ένοχοι Ρέππα και Μελάς για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 23:45

DP World: Σχέδιο-μαμούθ για νέο λιμάνι στα ΗΑΕ ώστε να παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ

Πολιτική
13/07/2026 - 23:35

Κύκλοι ΥΠΑΑΤ για επίσκεψη Τσίπρα στη Λέσβο: Η κατάσταση δεν προσφέρεται για φθηνή αντιπολίτευση

Πολιτική
13/07/2026 - 23:31

Επίθεση Τσίπρα στην κυβέρνηση για τις παρακολουθήσεις: Μιλούν με τη γλώσσα των μαφιόζων

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 23:26

Νέο σοκ στις αγορές: Άλμα άνω του 9% στο πετρέλαιο, ισχυρές απώλειες στη Wall λόγω Ορμούζ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 23:20

Βενεζουέλα: Στους 4.561 οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς – Συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες

Ακίνητα
13/07/2026 - 23:12

Kλειστά ακίνητα - Σπίτια Airbnb: «Επί τάπητος» ισχυρότερα φορολογικά κίνητρα για μπουν σε ενοικίαση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 23:10

Συμμαχία των Προθύμων: Η Ευρώπη ενισχύει την Ουκρανία με Rafale και κοινή αντιβαλλιστική άμυνα

Επιχειρήσεις
13/07/2026 - 22:55

Ρεκόρ χρηματοδότησης για τη Helsing: Στα $18 δισ. η αξία της γερμανικής startup άμυνας

Οικονομία
13/07/2026 - 22:35

ΥΠΕΘΟ: Διενέργεια Πανελλήνιας Έρευνας για τον Χρηματοοικονομικό Εγγραμματισμό

Πολιτική
13/07/2026 - 22:32

ΠΑΣΟΚ: Οι ισχυρισμοί Ντίλιαν για το Predator απαιτούν άμεση εισαγγελική παρέμβαση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 22:20

Αραγτσί «τρολάρει» Τραμπ: Υπερβολικό το 20% - Εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι στα τέλη του Ορμούζ

Magazino
13/07/2026 - 22:14

«Αυτί του κολυμβητή»: Πώς θα προστατεύσετε το παιδί σας από τη συχνότερη λοίμωξη του καλοκαιριού

Ειδήσεις
13/07/2026 - 21:50

Κάλας: Η ΕΕ καλεί την Τουρκία να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου

Ανακοινώσεις
13/07/2026 - 21:41

ElvalHalcor: Πράσινο φως για ΑΜΚ-μαμούθ €250 εκατ. - Έως 75 εκατ. νέες μετοχές

Ειδήσεις
13/07/2026 - 21:33

«Καμπανάκι» από το Βερολίνο: Το Ιράν μπορεί να χτυπήσει στόχους στην Ευρώπη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 21:25

Χριστίνα Τετράδη – ΙΤΕΠ : «Ο ελληνικός τουρισμός να σχεδιαστεί πάνω στη τεκμηριωμένη γνώση»

Ειδήσεις
13/07/2026 - 21:15

Σήμα κινδύνου από το ΔΝΤ: Το ευρωπαϊκό χρέος μπορεί να εκτοξευθεί στο 130% του ΑΕΠ

Υγεία
13/07/2026 - 21:11

Μελέτη: Η καθιστική εργασία αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου ακόμη και αν γυμνάζεστε

ΕΝΔΥΣΗ
13/07/2026 - 20:59

DUR: Δυναμική παρουσία στις εκπτώσεις

Πολιτική
13/07/2026 - 20:58

Οι δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε 1 λεπτό (video)

Ειδήσεις
13/07/2026 - 20:43

Γουόλερ (Fed): Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η νομισματική πολιτική – Ο πληθωρισμός καθορίζει τις επόμενες κινήσεις

Ναυτιλία
13/07/2026 - 20:41

O Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός «αδειάζει» τον Τραμπ, που θέλει να βάλει «διόδια» στο Ορμούζ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 20:34

Kimpton La Mer Crete: Για 8η συνεχή χρονιά η Γαλάζια Σημαία στην παραλία του ξενοδοχείου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 20:25

Παπασταύρου: Δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο – Απάντηση στην παραπληροφόρηση

Τεχνολογία
13/07/2026 - 20:14

Η ελληνική καινοτομία ταξιδεύει με το Πλαίσιο: Διεθνής διάκριση για τη MakerLab Elite στο RoboCup 2026

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 20:00

Μάχη αντοχής στα χρηματιστήρια της Ευρώπης: Ανάκαμψη μετά το αρχικό sell-off

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
13/07/2026 - 19:50

L'Oréal Hellas: Αφιερώνει μια εργάσιμη μέρα σε εθελοντικές δράσεις με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 19:40

Stamna Sifnos: Το νέο καταφύγιο των Design Hotels στις Κυκλάδες

Οικονομία
13/07/2026 - 19:22

NielsenIQ: Αντέχει η κατανάλωση παρά την ακρίβεια - Άλμα 6,7% στις πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο

Ανακοινώσεις
13/07/2026 - 19:08

Safe Bulkers: Έναρξη διαπραγμάτευσης 6.893 νέων μετοχών στο Euronext Athens από 15/7

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ