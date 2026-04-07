Fuel Pass: Ο εθνικός μας εθισμός είναι ακόμα ζωντανός

Φαντάζομαι πως στην κυβέρνηση πρέπει να είναι πολύ ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι λίγες ώρες μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας για το Fuel Pass, το σύστημα «κράσαρε» και αναγκαστικά πλέον οι αιτήσεις γίνονται με βάση τα τελευταία ψηφία του ΑΦΜ ώστε να αποφευχθεί ο... συνωστισμός.

Ήταν τόσο μεγάλη η ανταπόκριση του κόσμου στην κυβερνητική πρωτοβουλία που το σύστημα δεν άντεξε το φόρτο εργασίας από το ενθουσιασμένο πλήθος που έσπευσε να λάβει το δώρο του φιλεύσπλαχνου πρωθυπουργού μας.

Είναι προφανές ότι οι τιμές της βενζίνης που πλέον έχουν παγιωθεί πάνω από τα 2 ευρώ και η γενικότερη ακρίβεια έχουν κάνει τον κόσμο ιδιαίτερα προσεκτικό. Τα έξοδα είναι αυξημένα και πολλοί οδηγοί επέλεξαν να μη βάλουν βενζίνη τις τελευταίες εβδομάδες, περιμένοντας το pass για να αξιοποιήσουν την επιδότηση.

Πολλοί ακόμα οδηγοί ετοιμάζονται για την έξοδο του Πάσχα και έσπευσαν να προλάβουν να πάρουν την επιδότηση πριν από το ταξίδι τους. Άλλωστε, τα έξοδα ενόψει Πάσχα είναι ιδιαίτερα αυξημένα, με το πασχαλινό τραπέζι για τέσσερα άτομα να υπολογίζεται κατά 50 ευρώ ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι.

Πέρα, όμως, από την οικονομική πίεση, ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο οι πολίτες έτρεξαν να κάνουν αίτηση για το Fuel Pass και μπλόκαραν το σύστημα, έχει να κάνει με τον εθισμό μας στα επιδόματα.

Οι χρυσές εποχές της διακυβέρνησης της ΝΔ από το 2020 μέχρι και το 2023 που επανεξελέγη πανηγυρικά συνδυάστηκαν (εκτός από τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ) με μία σειρά από επιδόματα, στα οποία πολλοί πολίτες είναι όπως φαίνεται ακόμα εθισμένοι.

Κάθε φορά που ανακοινώνεται ένα μέρισμα, ένα έκτακτο επίδομα, ένα pass, η ανταπόκριση του κόσμου είναι μεγάλη. Από τη μία η μειωμένη αγοραστική δύναμη, από την άλλη ο εθισμός στα επιδόματα και το σύστημα «κρασάρει». Είναι ωραίο να κάθεσαι στον καναπέ με το κινητό στο χέρι και με ένα κλικ να μπαίνουν λεφτά στο λογαριασμό σου. Έστω κι αν αυτά τα λεφτά προέρχονται από τους υπερβολικούς φόρους που έχεις πληρώσει.

Η κυβέρνηση αυτό, προφανώς, το βλέπει και είναι ικανοποιημένη, καθώς διαπιστώνει πως η επιλογή της να μη μειώσει φόρους καυσίμων αλλά να δώσει επιδόματα, ξύπνησε τα ένστικτα των πολιτών. Και είναι βέβαιο πως έτσι θα πορευθεί μέχρι τις εκλογές. Να δείτε που θα έρθουν κι άλλα pass μέχρι να στηθούν οι κάλπες.