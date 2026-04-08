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Ο ορισμός του «6-7» οι τελευταίες εξαγγελίες Μητσοτάκη
Πολιτική
14:17 - 08 Απρ 2026

Ο ορισμός του «6-7» οι τελευταίες εξαγγελίες Μητσοτάκη

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Οι αποκαλύψεις για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές έχουν στριμώξει ιδιαίτερα την κυβέρνηση, με τον πρωθυπουργό να αναζητά επικοινωνιακή διέξοδο, τουλάχιστον μέχρι τις διακοπές του Πάσχα που αναμένεται να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα. 

Η αρχή έγινε με το ασυμβίβαστο βουλευτή - υπουργού που πρότεινε τη Μ. Δευτέρα (6/4) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως αντίδοτο στο πελατειακό κράτος, με αφορμή την εμπλοκή βουλευτών και υπουργών της ΝΔ με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πρόταση αυτή, όμως, φαίνεται να πέφτει στο κενό και να απορρίπτεται σχεδόν από το σύνολο του πολιτικού κόσμου και από τους βουλευτές και υπουργούς της ΝΔ. Ο Μάκης Βορίδης ήταν ο τελευταίος που τη M. Τετάρτη (8/4) σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις εμφανίστηκε αντίθετος, ενώ φάνηκε να έχει ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το Μαξίμου συνολικά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέσα στην αναμπουμπούλα, ο πρωθυπουργός έκανε μία ανακοίνωση για τις κλήσεις της τροχαίας που σε ορισμένες περιπτώσεις αποστέλλονται με μήνυμα στα κινητά των οδηγών, υποστηρίζοντας ότι έτσι σταματούν τα ρουσφέτια για σβήσιμο των προστίμων. Την ίδια ώρα βέβαια η... μισή ΝΔ υποστηρίζει ότι τα ρουσφέτια είναι αναπόφευκτα και λίγο - πολύ πρέπει να γίνονται.

Και αφού ούτε κι αυτή εξαγγελία ενθουσίασε, το Μαξίμου αποφάσισε να ανακοινώσει άρον άρον την απαγόρευση των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών, παρότι η παρέμβαση αυτή θα γίνει το 2027 και μάλιστα αν και εφόσον δεήσει η Κομισιόν να οριοθετήσει το απαραίτητο νομικό πλαίσιο.

Η συγκεκριμένη εξαγγελία έγινε μάλιστα με ένα βίντεο στα social media, στην εισαγωγή του οποίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται να κάνει το «six seven» που χρησιμοποιούν πολλά παιδιά μεταξύ τους.

Πρόκειται ουσιαστικά για μία φράση κενή νοήματος, που συνοδεύεται με χειρονομίες που τα παιδιά δείχνουν ότι ζυγίζουν κάτι. Αλλά στην πραγματικότητα δεν εννοούν τίποτα και απλώς χρησιμοποιούν το «6-7» ως σήμα κατατεθέν της γενιάς τους και για να κάνουν τους μεγαλύτερους να αναρωτιούνται τι θέλουν να πουν.

Αν και συνήθως είναι άβολο οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι να προσπαθούμε να μιμηθούμε τις συνήθειες των νέων, η επιλογή του Πρωθυπουργού να χρησιμοποιήσει το «6-7» μοιάζει ταιριαστή.

Γιατί η αλήθεια είναι πως δεν βγάζουν πολύ νόημα οι τελευταίες του πρωτοβουλίες.

Το ασυμβίβαστο ήταν πλήρης αποτυχία, η «διαφήμιση» για τις κλήσεις δείχνει απελπισία και η σπουδή να κάνει τις ανακοινώσεις για τα social media απλώς επιβεβαιώνει πως αναζητά μία επικοινωνιακή διέξοδο σε μία πολύ δύσκολη για την κυβέρνηση χρονική συγκυρία.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/04/2026 - 14:52
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