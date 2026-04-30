Κοινοβουλευτική ομάδα και συνέδριο ΝΔ πονοκεφαλιάζουν το Μαξίμου

Σχεδόν κάθε δημόσια αναφορά του Πρωθυπουργού, είτε σε κομματικό, είτε σε κυβερνητικό όργανο, περιλαμβάνει πλέον την υπεράσπιση του επιτελικού κράτους.

Απαντά δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους βουλευτές της ΝΔ, που με οποιονδήποτε τρόπο έχουν αποφασίσει, εν όψει εκλογών, να υπερασπιστούν τις δικές τους θέσεις και να απευθυνθούν με τη σειρά τους και κατά προτεραιότητα στα εκλογικά τους ακροατήρια, από τα οποία πιθανότατα εισπράττουν μία κάποια δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση.

Οι απόπειρες κατευνασμού είναι σε εξέλιξη, εν όψει της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας στις 7 Μαΐου, όπου ακόμη κι αν δεν εκτυλιχθούν δράματα, δύσκολα θα δούμε… μία ωραία ατμόσφαιρα. Πάντως, οι προσεχείς εβδομάδες δεν φαίνεται να ευνοούν έναν ανέμελο ανοιξιάτικο πολιτικό περίπατο για το πρωθυπουργικό επιτελείο. Ακόμη και το συνέδριο της ΝΔ, στο τριήμερο 15-17 Μαΐου μπορεί και να μετατραπεί σε πονοκέφαλο…