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Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση στερεί την αισιοδοξία από τη νέα γενιά με την πολιτική της
Πολιτική
14:21 - 15 Ιουν 2026

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση στερεί την αισιοδοξία από τη νέα γενιά με την πολιτική της

Reporter.gr Newsroom
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Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε σήμερα (15/6) τις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για τη δωρεάν μετακίνηση νέων έως 24 ετών με τα ΜΜΜ Αττικής και Θεσσαλονίκης.    

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά:

«Απέναντι στην τεκμηριωμένη και κοινωνικά δίκαιη πρόταση του ΠΑΣΟΚ να μετακινούνται δωρεάν με τα ΜΜΜ στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη οι νέοι έως 24 ετών, η κυβέρνηση με πρωτοφανή αμηχανία μετέρχεται μιας σειράς «πυροτεχνημάτων» .

Από τα «λεφτόδεντρα» και το «που θα βρείτε τα λεφτά», σήμερα ο κ. Μαρινάκης αντιλήφθηκε τη φαιδρότητα του επιχειρήματος η κυβέρνηση με τα εκατομμύρια ευρώ σε συμβουλευτικές εταιρείες και απευθείας αναθέσεις σε ημετέρους να υποστηρίζει ότι το κόστος των 35 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί «δημοσιονομικό λαϊκισμό».

Γι’ αυτό και σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έκανε επίθεση …γοητείας στη νέα γενιά απαριθμώντας τα youth pass και τις μειώσεις φόρων της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Απόλυτη υποκρισία από την κυβέρνηση που στερεί την αισιοδοξία από τη νέα γενιά με την πολιτική της.

Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μεταρρυθμιστική και πολιτική άπνοια. Αδύναμη να λύσει τα προβλήματα των πολιτών και να απαντήσει στις νέες προκλήσεις.

Το ΠΑΣΟΚ έχει πλήρη ατζέντα για τη νέα γενιά με τις προτάσεις του για το στεγαστικό, την πιλοτική εφαρμογή της 4ήμερης εργασίας σε μεγάλες εταιρείες για τις θέσεις εντάσεως διανοίας και τη δωρεάν μετακίνηση στα ΜΜΜ των νέων έως 24 ετών.

Έχει όραμα και σχέδιο για μια κοινωνία δίκαιη. Προχωράμε».

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