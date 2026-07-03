Λαοθάλασσα στο πάρτι του Παύλου

Θερμό ήταν το κλίμα στο πάρτι που διοργάνωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, την Τετάρτη (1/7), με αφορμή την ονομαστική του εορτή, σε γνωστό κατάστημα στη Δάφνη.

Φίλοι, συνοδοιπόροι και συνεργάτες του βουλευτή του Νότιου Τομέα Αθηνών έδωσαν δυναμικό «παρών», ενώ σύμφωνα με παριστάμενους η προσέλευση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με ορισμένους να κάνουν λόγο ακόμη και για τετραψήφιο αριθμό συμμετεχόντων.

Στη γιορτή βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, οι βουλευτές Μιλένα Αποστολάκη, Ελένη Βατσινά, Μιχάλης Κατρίνης και Παύλος Γερουλάνος, καθώς και τα στελέχη Κώστας Σκανδαλίδης, Λευτέρης Καρχιμάκης και Γιάννης Βαρδακαστάνης.

Παρόντες ήταν ακόμη ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, καθώς και σειρά δημάρχων της Αττικής, όπως ο Ανδρέας Ευθυμίου (Μοσχάτο-Ταύρος), ο Αλέξης Σωτηρόπουλος (Βύρωνας), ο Στάθης Ψυρρόπουλος (Ηλιούπολη), ο Κώστας Ασκούνης (Καλλιθέα), ο Ανδρέας Κονδύλης (Άλιμος) και ο Νίκος Τσίλιφης (Δάφνη-Υμηττός).

Ξεχώρισε επίσης η παρουσία του Ανδρέα Τσούνη, συζύγου της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά, η οποία είχε επιλέξει τον Παύλο Χρηστίδη για τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος το 2015, ρίχνοντάς τον στα... βαθιά της πολιτικής.

Πέρα από τον εορταστικό της χαρακτήρα, η γιορτή λειτούργησε και ως μια άτυπη ευκαιρία συνάντησης στελεχών και φίλων του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν σε πιο χαλαρό κλίμα, σε μια περίοδο πυκνής πολιτικής επικαιρότητας. Κομματικά στελέχη ερμηνεύουν τη «λαοθάλασσα» που καταγράφηκε στην εκδήλωση του κ. Χρηστίδη ως ένδειξη ότι η παράταξη εξακολουθεί να διατηρεί στενούς δεσμούς με τη βάση της, την κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς, εκπέμποντας έπειτα από πολύ καιρό προς τα έξω ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας.