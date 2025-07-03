Χαρδαλιάς: 46 έργα για προσβάσιμα και ασφαλή μητροπολιτικά πάρκα στην Αττική

Συνολικά 46 έργα και παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στα Μητροπολιτικά Πάρκα της Αττικής, προκειμένου να καταστούν πλήρως προσβάσιμοι, ασφαλείς και λειτουργικοί, στο πλαίσιο της σχετικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Στο πλαίσιο της ΟΧΕ, θα διατεθούν 27 εκατ. ευρώ από το ΠΕΠ «Αττική 2021 – 2027» για την ανάπλαση των τριών μητροπολιτικών χώρων πρασίνου του Λεκανοπεδίου, δηλαδή του Πεδίου του Άρεως – μαζί με τον Λόφο Φινοπούλου και την Πλατεία Πρωτομαγιάς – του Αττικού Άλσους και του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης».

Με αφορμή την υπογραφή της ΟΧΕ, ο κ. Χαρδαλιάς δήλωσε «Με τη σημερινή υπογραφή της ΟΧΕ, ανοίγουμε μια νέα εποχή ευθύνης και στρατηγικού σχεδιασμού για το μέλλον των μητροπολιτικών πάρκων μας. Η ιδέα της μητροπολιτικής Αττικής δεν μπορεί παρά να συνοδεύεται από μια ολοκληρωμένη, σύγχρονη και βιώσιμη προσέγγιση για τη διαχείριση των εμβληματικών πνευμόνων πρασίνου. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα την ευθύνη της Περιφέρειας, δεσμεύτηκα ότι οι τα μητροπολιτικά πάρκα της Αττικής δεν θα αφεθούν ξανά στην εγκατάλειψη, στην υποβάθμιση και στην αδιαφορία – φαινόμενα που για χρόνια στερούσαν τους πολίτες από πολύτιμες ανάσες. Όλους αυτούς τους μήνες προχωρήσαμε με σχέδιο και σταθερή βούληση, μοχλεύοντας κάθε διαθέσιμο πόρο, προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο μας: να ανακτήσουμε τον δημόσιο χώρο και να τον παραδώσουμε ασφαλή, καθαρό και λειτουργικό στους πολίτες.

Επιδίωξη μας είναι τα πάρκα και τα άλση μας να μετατραπούν σε πυρήνες κοινωνικής συνοχής, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης, αθλητισμού και πολιτισμού. Να αποτελέσουν χώρους ανοιχτούς, προσβάσιμους και ελκυστικούς για όλες τις ηλικίες: για τα μικρά παιδιά, για τους νέους, για τις οικογένειες, για τους ηλικιωμένους. Χώρους που ενώνουν και επανενώνουν ανθρώπους και γειτονιές, περιορίζοντας όχι μόνο τις φυσικές αλλά και τις κοινωνικές αποστάσεις. Οι προσπάθειές μας έχουν ήδη αποδώσει καρπούς: το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας στο Πεδίο του Άρεως, που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον εορταστικό χάρτη της Πρωτεύουσας, με ανανεωμένη αισθητική και εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο, έδωσε το στίγμα της πορείας που θα ακολουθήσουμε.

Η εικόνα των Μητροπολιτικών Πάρκων της Αττικής αλλάζει πλέον ριζικά. Και αυτή η αλλαγή δεν θα είναι επιφανειακή ή πρόσκαιρη. Θα είναι ουσιαστική, θεσμικά κατοχυρωμένη και με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης. Τα μητροπολιτικά Πάρκα της Αττικής επιστρέφουν στους φυσικούς ιδιοκτήτες τους: τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου. Και αυτό είναι γεγονός».

Η στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη των μητροπολιτικών χώρων πρασίνου, βασίζεται σε τρεις άξονες:

Την αειφορία και την ασφάλεια, με την ενίσχυση της προστασίας των χώρων, τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας.

Την ελκυστικότητα και την εξωστρέφεια προς την κοινωνία, μέσα από την αναβάθμιση πρασίνου, τις ψηφιακές υποδομές, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την προώθηση της εναλλακτικής κινητικότητας.

Τη διασύνδεση των χώρων πρασίνου που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Περιφέρειας, με σκοπό την ανάδειξη του διακριτού τους χαρακτήρα και την προώθηση μιας ενιαίας μητροπολιτικής ταυτότητας.

Τι περιλαμβάνει η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση

Στο πλαίσιο της ΟΧΕ θα πραγματοποιηθούν εκτεταμένα έργα περίφραξης, ηλεκτροφωτισμού, άρδευσης, πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας, διαμόρφωσης πεζοπορικών διαδρομών και προσβασιμότητας από ΑμεΑ και ανθρώπους με κινητικά προβλήματα.

Επίσης, θα δημιουργηθούν ομάδες δράσης για την παρακολούθηση του αστικού πρασίνου, θα εκπονηθούν μελέτες για την αναβάθμιση της χλωρίδας και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ενώ θα δρομολογηθεί και η ανακαίνιση υφιστάμενων υποδομών και εξοπλισμού.

Τέλος, θα ανακαινιστούν παιδικές χαρές και εγκαταστάσεις άθλησης και ψυχαγωγίας, ενώ παράλληλα θα αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες για «έξυπνες» διαδρομές κα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον» στον Φαληρικό Όρμο, παρότι δεν εμπίπτει στις σχεδιαζόμενες δράσεις καθώς βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης, αναμένεται να συνδεθεί στο μέλλον και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του το 2028 – άυλα ή φυσικά – με τους τρεις μητροπολιτικούς χώρους πρασίνου που αφορά η ΟΧΕ.