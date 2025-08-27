Δούκας: Θα χυθεί άπλετο φως για το παράνομο νεκροταφείο ζώων στο Άλσος Χωροφυλακής

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, δήλωσε αποφασισμένος να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση του παράνομου νεκροταφείου ζώων που εντοπίστηκε στο Άλσος της Χωροφυλακής. Εξήγησε ότι η δημοτική αρχή θα αποδώσει όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο ευθύνες και ενημέρωσε επίσης για την υπόθεση του υπόγειου πάρκινγκ στην πλατεία Κοτζιά.

Αναφερόμενος στο Άλσος, είπε: «Έχει ανακοινωθεί ΕΔΕ και έγινε αμέσως μήνυση», προσθέτοντας: «Υπάρχει ΕΔΕ, υπάρχει εισαγγελέας αυτές τις ημέρες, από ό,τι ξέρω υπάρχουν και ένορκες καταθέσεις. Βεβαίως, όλοι οι υπάλληλοι οι οποίοι κάνουν σωστά τη δουλειά τους, δεν έχουν τίποτα να φοβούνται. Είναι μία δυσάρεστη διαδικασία, για την οποία προφανώς και θέλουμε να χυθεί άπλετο φως, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και μετά να αποδοθούν οι ευθύνες, όπως προβλέπονται από τον νόμο. Και έχουμε αποδείξει ότι θα το κάνουμε αυτό με κάθε τρόπο».

Για την υπόθεση του υπόγειου σταθμού της πλατείας Κοτζιά, ο κ. Δούκας εξήγησε ότι η αρχική σύμβαση με τη Μηχανική Α.Ε. υπεγράφη το 1994, προβλέποντας την καταβολή ποσοστού επί των ακαθάριστων εσόδων. Αν και η λειτουργία του σταθμού ξεκίνησε το 1996, από το 2013 και έπειτα, η εταιρεία σταμάτησε να αποδίδει τα συμφωνημένα έσοδα στον δήμο. Είπε ότι μέχρι τον Απρίλιο του 2019 έγιναν πολλές νομικές ενέργειες για τη διεκδίκηση των ποσών, αλλά από το 2019 μέχρι το 2023 δεν υπήρξε καμία νομική κίνηση.

Στη συνέχεια ανέφερε: «Από την αρχή του 2024 επανελήφθησαν όλες οι διαδικασίες διεκδίκησης των οφειλών και αποβολής της εταιρείας Μηχανική Α.Ε. από το ακίνητο. Στις 28/3/24 ενημερωθήκαμε ότι η οφειλή της εταιρείας προς τον δήμο ανέρχεται στο 1 εκατομμύριο ευρώ».

Επισήμανε ότι οι νομικές διαδικασίες προχώρησαν γρήγορα και τελικά, στις 22 Αυγούστου 2025, ο δήμος παρέλαβε το ακίνητο από τον σύνδικο πτώχευσης.

Ο κ. Δούκας συμπλήρωσε: «Τώρα αναζητούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα τον φέρουμε σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο, ώστε να μεγιστοποιηθεί το όφελος από την εκμετάλλευση του υπόγειου σταθμού, φυσικά με σωστές τιμές, ώστε να διευκολύνονται οι πολίτες στον δήμο μας. Και παράλληλα θα κινηθούν όλες οι διαδικασίες για να αναζητηθούν οι ευθύνες για τη διακοπή των νομικών ενεργειών κατά της εταιρείας στην περίοδο 2019-2023 και την απώλεια εσόδων από τον δήμο».

Επιπλέον, ο δήμαρχος μίλησε για τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης στο σιντριβάνι της πλατείας Συντάγματος:

«Το υπουργείο Πολιτισμού έστειλε μία εξειδικευμένη επιστημονική μελέτη πάνω στην οποία βασιστήκαμε και νομίζω το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό, σε ένα στολίδι στο Σύνταγμα».

Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσε και τις παρεμβάσεις στην οδό Βασιλίσσης Όλγας. Ο κ. Δούκας σημείωσε τη σημασία τους για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των όμορων περιοχών, ενώ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το δίλημμα που τίθεται σήμερα είναι ξεκάθαρο: Θέλουμε έναν δρόμο για τους λίγους και εκλεκτούς φίλους του κ. Μπακογιάννη ή έναν δρόμο για όλους;»

Απαντώντας, ο κ. Μπακογιάννης έκανε λόγο για ασυνέπεια του σημερινού δημάρχου και τον κατηγόρησε για προσπάθεια οικειοποίησης του έργου.

Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε τελικά τη μελέτη για τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στη Βασιλίσσης Όλγας με την απαιτούμενη πλειοψηφία.

Στο τέλος της συνεδρίασης, ο κ. Δούκας πρότεινε νέο ψήφισμα υπέρ του παλαιστινιακού λαού. «Ξέρετε ότι από την αρχή έχουμε πάρει θέση και νομίζω ότι το οφείλουμε, γιατί οι συνθήκες πια είναι δραματικές. Και γι' αυτό ζητάμε να ενώσουμε τη φωνή με τα κινήματα αλληλεγγύης», δήλωσε.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία – η παράταξη Μπακογιάννη απείχε και η παράταξη Παπαδοπούλου το καταψήφισε. Μεταξύ άλλων, ζητήθηκε:

Να σταματήσουν άμεσα οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Να ανοίξουν οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι για άμεση αποστολή βοήθειας.

Να καταδικάσει ρητά η ελληνική κυβέρνηση τα εγκλήματα κατά των Παλαιστινίων.

Να εφαρμοστεί η απόφαση της Βουλής του 2015 και να αναγνωριστεί το Παλαιστινιακό κράτος.

Να στηριχτεί η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του Global Sumud Flotilla και να διεκδικηθεί η ασφαλής διέλευσή της.

Το ψήφισμα κατέληγε στη στήριξη του δικαιώματος του παλαιστινιακού λαού για ελευθερία, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια.