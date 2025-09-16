Χαρδαλιάς από Ελληνικό – Αργυρούπολη: Με €7 εκατ. υλοποιούμε έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής

Το Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, όπου είχε συνάντηση εργασίας με το Δήμαρχο Γιάννη Κωνσταντάτο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 7 εκατ. ευρώ, που εκτελούνται ή προγραμματίζονται στην περιοχή.

Κύρια έργα στην περιοχή:

Ανάπλαση Οικογενειακού Πάρκου «208»

Ένα από τα σημαντικότερα έργα στην περιοχή, με προϋπολογισμό 2,07 εκατ. ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, αφορά την ανάπλαση του δημοτικού πάρκου στο παλαιό τέρμα της λεωφορειακής γραμμής 208. Στο πλαίσιο των εργασιών θα εγκατασταθούν νέος εξοπλισμός, υπαίθρια όργανα άσκησης, χλοοτάπητας, παιδική χαρά, «έξυπνα» καθιστικά και φωτιστικά, καθώς και σύγχρονο σύστημα άρδευσης.

Ανάπλαση Μαρίνειου Μορφωτικού Κέντρου

Πρόκειται για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου ενός τοπόσημου πολιτισμού και εκπαίδευσης, με συνολική δαπάνη 1,36 εκατ. ευρώ από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Το έργο περιλαμβάνει προμήθεια εξοπλισμού, φυτικού υλικού και αρδευτικού συστήματος, εκτεταμένη φύτευση, διαμόρφωση διαδρομών περιπάτου και χώρων ανάπαυσης, με σύγχρονο αστικό εξοπλισμό και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, διασφαλίζοντας παράλληλα την προσβασιμότητα σε όλους.

Βελτίωση χώρων πεζών και ηλεκτροφωτισμού στη Λ. Αργυρουπόλεως

Με προϋπολογισμό 2,12 εκατ. ευρώ, το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις σε συνολικό μήκος 3 χλμ., δημιουργία ζωνών πρασίνου, αναδιαμόρφωση χώρων για κάδους απορριμμάτων και εγκατάσταση «οδηγών» για τυφλούς και ράμπες για την άρση υψομετρικών διαφορών, με στόχο την πλήρη προσβασιμότητα.

Ανέγερση κτηρίου Β’ ΚΑΠΗ Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης

Προβλέπεται η κατασκευή νέου διώροφου κτιρίου για το Β’ ΚΑΠΗ στη συνοικία Αγίας Παρασκευής, σε δημοτικό οικόπεδο 198 τ.μ., με προϋπολογισμό 1 εκατ. ευρώ. Η σχετική πρόταση βρίσκεται υπό αξιολόγηση στο ΠΕΠ Αττικής.

Ενεργειακές Παρεμβάσεις

Συζητήθηκε η ολοκλήρωση δύο έργων ενεργειακής αναβάθμισης στο Δημαρχείο Αργυρούπολης και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ελληνικού, με χρηματοδότηση 398.740 ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής.

Μετά τη σύσκεψη εργασίας στο Δημαρχείο, ο Περιφερειάρχης, συνοδευόμενος από το Δήμαρχο και υπηρεσιακά στελέχη, πραγματοποίησε αυτοψία στους χώρους όπου υλοποιούνται τα έργα ανάπλασης στο Πάρκο 208 και το Μαρίνειο Μορφωτικό Κέντρο, καθώς και σε σημεία της Λ. Αργυρουπόλεως.

«Η διοίκησή μας δίνει τέλος στις αναβολές και μετατρέπει τις εξαγγελίες σε απτά έργα. Ο Νότιος Τομέας της Αττικής δεν μπορεί να περιμένει άλλο· χρειάζεται άμεσα παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν τις πόλεις, ενισχύουν την καθημερινότητα και ανοίγουν νέους ορίζοντες για τις επόμενες γενιές. Αυτό είναι το όραμά μας και το κάνουμε πράξη με αποφασιστικότητα», δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς, προσθέτοντας: «Σήμερα, με το Δήμαρχο και τους συνεργάτες του, βρεθήκαμε στα σημεία όπου προχωρούν έργα-τομές: η ανάπλαση του Οικογενειακού Πάρκου 208, το Μαρίνειο Μορφωτικό Κέντρο και η ευρύτερη περιοχή του νέου ποδηλατόδρομου, η Λ. Αργυρουπόλεως, το νέο ΚΑΠΗ – μέρος όσων έχουμε υποσχεθεί να παραδώσουμε μέχρι το τέλος της θητείας μας στο πλαίσιο του ολιστικού προγράμματος των 281 έργων».

Από την πλευρά του, ο κ. Κωνσταντάτος ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για την υλοποίηση έργων που έχει ανάγκη η περιοχή, σημειώνοντας: «Για εμάς, ο Νίκος Χαρδαλιάς θα είναι πάντα πρώτα Δήμαρχος και μετά Περιφερειάρχης – και αυτή η διττή ιδιότητα τον κάνει να κατανοεί ακόμη περισσότερο τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Είμαστε βέβαιοι ότι με συνέργειες, σκληρή δουλειά και κοινό όραμα θα πετύχουμε το καλύτερο για την πόλη μας και τους ανθρώπους της».