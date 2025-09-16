Καλαφάτης: Η στήριξη του υγιούς επιχειρείν, προϋπόθεση προόδου και ανάπτυξης

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, μιλώντας στο Bio3 Forum 2025 που διοργάνωσε η BioInnovation Greece στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια εποχή όπου οι νέες τεχνολογίες δεν επηρεάζουν απλώς την εξέλιξη του κόσμου αλλά ουσιαστικά τον διαμορφώνουν.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «οι σύγχρονες τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η κβαντική μηχανική, η ρομποτική και η βιοτεχνολογία ανοίγουν τον δρόμο για μια νέα πραγματικότητα». Σύμφωνα με τον κ. Καλαφάτη, η συνεργασία των stakeholders ενός σύγχρονου οικοσυστήματος καινοτομίας – όπως των εκπροσώπων της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας αλλά και της αγοράς – δημιουργεί το αναπτυξιακό μείγμα που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε μπροστά

Ο υφυπουργός τόνισε ότι στη χώρα μας η κατεύθυνση αυτή έχει δοθεί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ώστε να ενισχυθούν οι ερευνητικές υποδομές και να αξιοποιηθούν σύγχρονα προγράμματα. «Στόχος είναι η Ελλάδα όχι μόνο να συμμετέχει στη διαμόρφωση του νέου κόσμου αλλά και να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Το Bio3 Forum, σημείωσε, αποτελεί σημαντική αφετηρία για να κερδίσει η χώρα μας το μερίδιο του μέλλοντος που της αναλογεί».

Συμμετέχοντας σε συζήτηση με θέμα «Επιταχύνοντας την καινοτομία: Η στρατηγική δύναμη των συνεργασιών στη Βιοτεχνολογία», ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι βασική προϋπόθεση για πρόοδο και ανάπτυξη είναι η στήριξη του υγιούς επιχειρείν. Πρόσθεσε, επίσης, ότι η κυβέρνηση προχωρά με γρήγορους ρυθμούς στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, τόσο μέσα από τη δημιουργία ξεχωριστού τομέα για την Τεχνητή Νοημοσύνη όσο και μέσω σημαντικών συνεργασιών με εταιρείες-κολοσσούς, όπως η OpenAI και η Google.

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου στον τομέα της βιοτεχνολογίας, έκανε ιδιαίτερη μνεία στην πρωτοπορία της Θεσσαλονίκης στη μάχη κατά του καρκίνου με το έργο του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ και στη συμβολή της χώρας στο ευρωπαϊκό έργο CANDLE. Θύμισε, επίσης, την πρόσφατη πρωτοβουλία του ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ για την προαγωγή των κλινικών μελετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, καθώς και την κύρωση από τη Βουλή της τροποποιημένης συμφωνίας ELIXIR, που αφορά τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής Βιολογικών Δεδομένων.

Τέλος, για τον φαρμακευτικό τομέα τόνισε ότι, χάρη στις φιλοεπενδυτικές πολιτικές της κυβέρνησης, η Ελλάδα παράγει σήμερα το 50% των ογκολογικών φαρμάκων, το 25% των φαρμάκων πενικιλίνης και το 30% των καρδιο-μεταβολικών φαρμάκων στην Ευρώπη. Μέσα από κίνητρα έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις άνω των 1,5 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 10 νέων εργοστασίων και 14 νέων ερευνητικών κέντρων. Παράλληλα, προχωρά η μεταρρύθμιση του συστήματος clawback με τον περιορισμό του και το συμψηφισμό του με ερευνητικές και επενδυτικές δαπάνες.