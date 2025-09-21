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Χαρδαλιάς: Στηρίζουμε το Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων, προστατεύουμε την δημόσια υγεία και το περιβάλλον
Αυτοδιοίκηση
17:55 - 21 Σεπ 2025

Χαρδαλιάς: Στηρίζουμε το Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων, προστατεύουμε την δημόσια υγεία και το περιβάλλον

Reporter.gr Newsroom
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Την προγραμματική σύμβαση για την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να συνδεθεί σε αυτό το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης του ΔΙΚΕΠΑΖ (Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων) στο Σχιστό, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς μαζί με τον Πρόεδρο του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕ.ΣΥ.ΔΑΠ) Γρηγόρη Γουρδομιχάλη, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Το έργο, που θα χρηματοδοτηθεί με 370.000 ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, στοχεύει στην προστασία της δημόσιας υγείας, μέσα από την πλήρη κάλυψη των αναγκών του ΔΙΚΕΠΑΖ, με συνέπεια την βελτίωση της ευζωίας των φιλοξενούμενων ζώων, τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων και την βέλτιστη προστασία του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο των εργασιών, θα τοποθετηθεί αγωγός μήκους 804 μέτρων που θα συνδέει τις εγκαταστάσεις του ΔΙΚΕΠΑΖ στο Βιομηχανικό Πάρκο με τον κεντρικό αγωγό στη Λεωφόρο Σχιστού, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει πρόβλεψη για τη μελλοντική σύνδεση και όλων των ιδιοκτησιών και επιχειρήσεων που βρίσκονται κατά μήκος της συγκεκριμένης διαδρομής με το υπό επέκταση δίκτυο. Το έργο θα δημοπρατηθεί από την Περιφέρεια Αττικής και θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς και Νήσων, ενώ αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές του 2027.

«Η υπογραφή αυτής της προγραμματικής σύμβασης, αποτελεί ακόμη ένα βήμα στον στρατηγικό μας σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό και την ολοκλήρωση κρίσιμων υποδομών αποχέτευσης σε ολόκληρη την Αττική» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Η Περιφέρεια Αττικής έχει θέσει ως κεντρική προτεραιότητα την υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην προστασία της δημόσιας υγείας, τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την προάσπιση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη σύγχρονων, ασφαλών και ολοκληρωμένων δικτύων αποχέτευσης αποτελεί προϋπόθεση για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Η σύνδεση του ΔΙΚΕΠΑΖ στο δίκτυο αποχέτευσης θα εξασφαλίσει την ορθή και ασφαλή διαχείριση των υγρών αποβλήτων της μονάδας, περιορίζοντας τον κίνδυνο ρύπανσης του εδάφους και των υδάτων, μειώνοντας παράλληλα τους υγειονομικούς κινδύνους για τους εργαζόμενους και τα ζώα που φιλοξενούνται. Πρόκειται για μια παρέμβαση με ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που εναρμονίζεται πλήρως με τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για τη βιώσιμη διαχείριση των αστικών αποβλήτων. Θέλω να διαβεβαιώσω τους πολίτες της Αττικής ότι η Περιφέρεια θα συνεχίσει, με συνέπεια και ταχύτητα, να επενδύει σε έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων. Για εμάς, η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος δεν είναι διακηρύξεις, είναι κεντρική προτεραιότητα».

Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ και Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορυδαλλού Μιχάλης Ευθυμιάδης και η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής Μαίρη Μίσκα.

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