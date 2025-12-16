Συμβολικό «λουκέτο» στους Δήμους: Συγκέντρωση αιρετών της αυτοδιοίκησης έξω από τη Βουλή

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας διοργανώθηκε σήμερα (Τρίτη, 16/12) έξω από τη Βουλή, με τη συμμετοχή αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο ενός συμβολικού «λουκέτου» στους δήμους, την ημέρα που συζητείται και ψηφίζεται ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026.

Η κινητοποίηση αποφασίστηκε από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και είχε ως βασικό σύνθημα «Οικονομικά Ισχυροί Δήμοι, διαρκώς δίπλα στον πολίτη», με κύριο αίτημα την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους δήμους.

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, καθώς και με εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, επισήμανε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν ζητά προνόμια, αλλά τους πόρους που δικαιούται για να μπορεί να ασκεί αποτελεσματικά τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρμοδιότητές της και να στηρίζει έμπρακτα τους πολίτες.

Παράλληλα, τόνισε ότι χωρίς πραγματική διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των δήμων, καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να είναι βιώσιμη, επισημαίνοντας ότι ο προϋπολογισμός του 2026 δεν καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.