ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συμβολικό «λουκέτο» στους Δήμους: Συγκέντρωση αιρετών της αυτοδιοίκησης έξω από τη Βουλή
Αυτοδιοίκηση
18:05 - 16 Δεκ 2025

Συμβολικό «λουκέτο» στους Δήμους: Συγκέντρωση αιρετών της αυτοδιοίκησης έξω από τη Βουλή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας διοργανώθηκε σήμερα (Τρίτη, 16/12) έξω από τη Βουλή, με τη συμμετοχή αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο ενός συμβολικού «λουκέτου» στους δήμους, την ημέρα που συζητείται και ψηφίζεται ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026.

Η κινητοποίηση αποφασίστηκε από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και είχε ως βασικό σύνθημα «Οικονομικά Ισχυροί Δήμοι, διαρκώς δίπλα στον πολίτη», με κύριο αίτημα την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους δήμους.

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, καθώς και με εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, επισήμανε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν ζητά προνόμια, αλλά τους πόρους που δικαιούται για να μπορεί να ασκεί αποτελεσματικά τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρμοδιότητές της και να στηρίζει έμπρακτα τους πολίτες.

Παράλληλα, τόνισε ότι χωρίς πραγματική διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των δήμων, καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να είναι βιώσιμη, επισημαίνοντας ότι ο προϋπολογισμός του 2026 δεν καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Υποσχετική» για φθηνότερους λογαριασμούς ρεύματος - Αν και όταν…
Ανεμοδείκτης

«Υποσχετική» για φθηνότερους λογαριασμούς ρεύματος - Αν και όταν…

Βουλή: Υπερψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση
Αυτοδιοίκηση

Βουλή: Υπερψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Ανδρουλάκης: Ηχηρό «όχι» στον «κατάπτυστο» εκλογικό νόμο για την Αυτοδιοίκηση
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Ηχηρό «όχι» στον «κατάπτυστο» εκλογικό νόμο για την Αυτοδιοίκηση

Βορίδης: Η αντιπολίτευση φοβάται την κρίση του λαού για τη Συνταγματική Αναθεώρηση
Πολιτική

Βορίδης: Η αντιπολίτευση φοβάται την κρίση του λαού για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
28/06/2026 - 19:19

Ομόφωνη απόφαση του Ισραήλ για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Νομίσματα
28/06/2026 - 19:00

Πώς επιχειρεί το Πεκίνο να περιορίσει την παντοδυναμία του δολαρίου

Ειδήσεις
28/06/2026 - 18:29

Καλλιθέα: Πυρκαγιά σε διώροφο κτίριο – Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/06/2026 - 18:00

The Digital Gate V: Επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές στο ΔΑΑ

Πολιτική
28/06/2026 - 17:54

Αποχώρησε από τους «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» η Τζάκρη – «Ευγνώμων», δηλώνει ο Κασσελάκης

Business Facts
28/06/2026 - 17:00

Ποια αεροδρόμια κυριάρχησαν στην παγκόσμια κίνηση επιβατών το 2025

Οικονομία
28/06/2026 - 16:22

Οι 10 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ειδήσεις
28/06/2026 - 16:11

Σε ύφεση η φωτιά στο Πευκάλι Κορινθίας

Οικονομία
28/06/2026 - 16:00

ΕΣΠΑ «Επιχειρώ Στερεά», επιδοτούμενο πρόγραμμα για επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Εμπορεύματα
28/06/2026 - 16:00

Bitcoin και χρυσός χάνουν δισεκατομμύρια – Πού κατευθύνονται τα κεφάλαια των επενδυτών

Ειδήσεις
28/06/2026 - 15:49

Τραγωδία στη Γαλλία: 11 νεκροί από συντριβή αεροσκάφους εκπαίδευσης αλεξιπτωτιστών

Magazino
28/06/2026 - 15:02

Dog-Friendly Γραφεία: Το προνόμιο που κάνει το 55% των εργαζομένων να αλλάξει δουλειά

Ακίνητα
28/06/2026 - 14:00

ΠΟΜΙΔΑ: Ο Αυτοδιοικητικός Κώδικας και οι αλλαγές για τα ακίνητα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
28/06/2026 - 13:14

Ειλικρινείς απαντήσεις

Ειδήσεις
28/06/2026 - 13:00

Τραμπ προς Ιράν: «Θα σας αφανίσουμε» – Νέα αμερικανικά πλήγματα και πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:51

Η Ουκρανία «στραγγαλίζει» τα καύσιμα της Ρωσίας – Νέες επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:27

Ο καύσωνας «γονατίζει» την Ευρώπη: Νέα ρεκόρ ζέστης και δεκάδες απώλειες

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:16

Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής ανελκυστήρων – Οι ποινές για τους «ξεχασιάρηδες»

Πολιτική
28/06/2026 - 11:53

ΠΑΣΟΚ: «Eυλογία» για την ολιγαρχία η επταετία Μητσοτάκη

Magazino
28/06/2026 - 11:29

Το Μουντιάλ αρχίζει τώρα: Οι 16 μάχες που θα κρίνουν τον δρόμο προς τον τελικό

Ειδήσεις
28/06/2026 - 11:00

Βενεζουέλα: Μακραίνει η λίστα των θυμάτων, 55.000 οι αγνοούμενοι

Ειδήσεις
28/06/2026 - 10:40

Η διαστημική οικονομία πληρώνει έως $135.000, αλλά οι εταιρείες δεν βρίσκουν προσωπικό

Πολιτική
28/06/2026 - 10:34

Συνάντηση Σαμαρά με την πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Πολιτική
28/06/2026 - 10:14

Μήνυμα με φόντο τις κάλπες: Ο επταετής απολογισμός του Μητσοτάκη

Πολιτική
28/06/2026 - 10:00

Το μομέντουμ του Τσίπρα, ο άγνωστος Χ της Καρυστιανού

Υγεία
28/06/2026 - 09:28

Τέχνη και απεξάρτηση: «Κερδίζοντας τη μάχη με τα σκοτάδια σου»

Ειδήσεις
28/06/2026 - 09:22

Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων – Στον αέρα η εκεχειρία

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

«Περισσότεροι πεθαίνουν από το κρύο»: Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ υποβάθμισε τον καύσωνα στην Ευρώπη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

Πρόωρες εκλογές στη Σερβία: Παραιτείται ο Βούτσιτς έπειτα από μήνες αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:35

Αυστραλία: Σφίγγει τον κλοιό στα social media – Πρόστιμα-μαμούθ για πρόσβαση παιδιών κάτω των 16

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ