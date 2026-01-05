ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σημανδηράκης: Όχι στην κατάργηση των σχολικών επιτροπών
Αυτοδιοίκηση
14:27 - 05 Ιαν 2026

Σημανδηράκης: Όχι στην κατάργηση των σχολικών επιτροπών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών απέστειλε ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, θέτοντας το ζήτημα της πλήρους κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών, όπως προβλέπεται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.

Στην επιστολή του, ο Δήμαρχος επισημαίνει τον κίνδυνο τα σχολεία να βρεθούν αντιμέτωπα με αυξημένη γραφειοκρατία και καθυστερήσεις στην κάλυψη βασικών τους αναγκών, σε περίπτωση κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών.

Αναλυτικά η επιστολή του Δημάρχου Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, προς το Υπουργείο Εσωτερικών:

«Στον Δήμο Χανίων η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς σχετικά με τη συνέχεια και την επάρκεια της υποστήριξης των σχολικών μονάδων, καθώς πολλά σχολεία λειτουργούν σε παλαιότερες εγκαταστάσεις και με περιορισμένους πόρους.

Οι Σχολικές Επιτροπές δεν αποτελούν απλώς διοικητικές δομές, αλλά θεσμούς ζωτικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία των σχολείων, οι οποίοι διασφαλίζουν την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων, κυρίως σε περιπτώσεις όπου η κεντρική κρατική ανταπόκριση υστερεί.

Με την κατάργηση του θεσμού αυτού, όπως έχει άλλωστε αποδειχθεί στον ενάμιση χρόνο της εφαρμογής του στους μικρότερους δήμους όπου διαπιστώθηκε σωρεία αστοχιών και προβλημάτων, τα σχολεία του Δήμου Χανίων οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στο να βρεθούν αντιμέτωπα με αυξημένη γραφειοκρατία και σοβαρές καθυστερήσεις στην κάλυψη βασικών αναγκών, ενώ η ευθύνη μεταφέρεται σε ήδη επιβαρυμένες και υποστελεχωμένες Υπηρεσίες του Δήμου, όπως η Οικονομική και η Τεχνική Υπηρεσία.

Η παραπάνω απόφαση, η οποία χαρακτηρίζεται ως «μεταρρύθμιση», στην πράξη οδηγεί σε περαιτέρω αποδυνάμωση της αυτοδιοικητικής παρουσίας και παρέμβασης στη δημόσια εκπαίδευση, με σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα της εκπαίδευσης και την εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών των σχολείων, που αποτελούν πυλώνα κοινωνικής συνοχής.

Είναι αυτονόητο ότι όσοι γνωρίζουν την καθημερινότητα των 152 σχολικών μονάδων στα Χανιά κατανοούν ότι τα προβλήματα είναι άμεσα και δεν δύναται να μετατίθενται επ’ αόριστον μέσω ατέρμονων διαδικασιών και διοικητικών μεταφορών ευθυνών. Ως εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, επισημαίνουμε με έμφαση ότι η κατάργηση του θεσμού των Σχολικών

Επιτροπών δεν πρόκειται να επιφέρει βελτίωση στη λειτουργία των σχολείων. Αντίθετα, εγκυμονεί τον κίνδυνο να παραμείνουν τα σχολεία χωρίς την άμεση υποστήριξη που διασφαλιζόταν μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα να ενταθούν τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις στην εξυπηρέτησή τους.

Τις συνέπειες αυτής της απόφασης δεν θα τις επωμιστούν οι διοικήσεις και οι θεσμικοί φορείς, αλλά οι σχολικές κοινότητες και, κυρίως, οι μαθητές μας, οι οποίοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις αυτής της απόφασης.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι το ζήτημα αυτό τίθεται προς διαβούλευση με αιφνιδιαστικό τρόπο, χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με τους αρμόδιους φορείς. Η ανακοίνωση της απόφασης παραμονή Χριστουγέννων, με καταληκτική ημερομηνία διαβούλευσης την 8η Ιανουαρίου και ώρα 9:00 π.μ., χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε συζήτηση είτε με φορείς της αυτοδιοίκησης είτε με εκπαιδευτικούς φορείς, οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα να αντιμετωπίζουν τα καθημερινά προβλήματα των σχολείων και να διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία τους, προκαλεί έντονο προβληματισμό και αμφιβολίες για τη διαφάνεια και την σοβαρότητα της διαδικασίας».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προβληματισμός του τουριστικού κλάδου για τις συνεχιζόμενες αρρυθμίες στον συγκοινωνιακό χάρτη της χώρας
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Προβληματισμός του τουριστικού κλάδου για τις συνεχιζόμενες αρρυθμίες στον συγκοινωνιακό χάρτη της χώρας

Ελβετία: «Παγώνουν» περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τον Μαδούρο
Ειδήσεις

Ελβετία: «Παγώνουν» περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τον Μαδούρο

Το (εκ των υστέρων) κυβερνητικό σχέδιο δράσης για αναβάθμιση της εναέριας κυκλοφορίας - Τι προβλέπει
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Το (εκ των υστέρων) κυβερνητικό σχέδιο δράσης για αναβάθμιση της εναέριας κυκλοφορίας - Τι προβλέπει

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κοινή επιστολή δημάρχων: Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές
Αυτοδιοίκηση

Κοινή επιστολή δημάρχων: Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές

Δούκας: Κύριε Μπακογιάννη, μας αφήσατε ελλείμματα 5,8 εκ. ευρώ
Αυτοδιοίκηση

Δούκας: Κύριε Μπακογιάννη, μας αφήσατε ελλείμματα 5,8 εκ. ευρώ

Στο Δημαρχείο Χανίων οι δύο Γ.Γ. του Υπουργείου Ναυτιλίας&amp;Νησιωτικής Πολιτικής
Ναυτιλία

Στο Δημαρχείο Χανίων οι δύο Γ.Γ. του Υπουργείου Ναυτιλίας&Νησιωτικής Πολιτικής

Θέρμανση στα σχολεία: Έκτακτη χρηματοδότηση €64 εκατ. προς τους δήμους
Οικονομία

Θέρμανση στα σχολεία: Έκτακτη χρηματοδότηση €64 εκατ. προς τους δήμους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/07/2026 - 11:29

Επίσημα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 11:05

Κομισιόν: Θετικό πρώτο τεστ για το νέο πακέτο ETS και Εξηλεκτρισμού – Τι ζητούν οι φορείς της αγοράς

Τεχνολογία
18/07/2026 - 11:00

Ο Τραμπ παίρνει στα χέρια του την «πύλη» της τεχνητής νοημοσύνης

Οικονομία
18/07/2026 - 10:33

Άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων – Ποιες οφειλές υπάγονται, πώς μπορείτε να ρυθμίσετε

Πολιτική
18/07/2026 - 10:30

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου παίρνει το τιμόνι, την ώρα που το κόμμα αδειάζει

Ειδήσεις
18/07/2026 - 10:10

Τραμπ: Απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς λόγω του... καπνού από τις πυρκαγιές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 10:00

Κομισιόν: Νέο ETS με €100 δισ. για την πράσινη βιομηχανία – Το μεγάλο στοίχημα του εξηλεκτρισμού

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/07/2026 - 09:48

Ανοιχτά την Κυριακή (19/7) τα καταστήματα – Το ωράριο λειτουργίας

Άγγελος Κωβαίος
18/07/2026 - 09:45

Τα πολλα «αν» των εκλογών

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 23:35

Συμμαχία-μαμούθ AI: Η Anthropic στρέφεται στη Meta για πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 23:23

Αγορές σε αναβρασμό: Βουτιά Nasdaq και S&P 500, ράλι 16% στο πετρέλαιο από την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
17/07/2026 - 23:20

Οι αναρτήσεις του Τραμπ γίνονται… premium: Νέα υπηρεσία έως $100.000 προκαλεί αντιδράσεις στη Wall Street

Πολιτική
17/07/2026 - 22:59

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου αναλαμβάνει την ΚΟ με φόντο τη μάχη για πολιτική επιβίωση

Ειδήσεις
17/07/2026 - 22:43

Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου

Magazino
17/07/2026 - 22:30

Ψυχικό φορτίο: Πώς η «αόρατη» κούραση εξαντλεί τις γυναίκες και πώς θα την αντιμετωπίσεις

Πολιτική
17/07/2026 - 22:15

Παπανδρέου για Σερβία: Η ρητορική περί εθνοκάθαρσης δοκιμάζει τις ευρωπαϊκές αξίες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:52

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 21:45

ΑΔΜΗΕ: Νέο ΔΣ & καταβολή του καθαρού υπόλοιπου μερίσματος από 4/9

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:45

Αττική: Ουρές σε εθνικές οδούς και λιμάνια καθώς κορυφώνεται το κύμα εξόδου των εκδρομέων

Magazino
17/07/2026 - 21:30

Από το πάρκο στο… κλειστό δωμάτιο: Γιατί δεν πρέπει να νιώθουμε ενοχές για το ήσυχο καλοκαίρι των εφήβων μας

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 21:15

Aktor: Δεκαμελές, πλέον, το ΔΣ – Η Ελένη Μπαθιανάκη η νέα προσθήκη

Αυτοδιοίκηση
17/07/2026 - 20:50

Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορίας 4)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
17/07/2026 - 20:30

ΕΚΤΕΡ: Υπογραφή Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης για το έργο «Infinity, Six Senses Porto Heli»

Ειδήσεις
17/07/2026 - 20:15

Η JP Morgan πίσω από νέα παραγγελία δύο VLCC στη Hanwha Ocean

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 20:04

Ευρωαγορές: Η κρίση στα μικροτσίπ και η Μέση Ανατολή «χτυπούν» τις μετοχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17/07/2026 - 19:30

Θεσσαλονίκη – Σέρρες: Ακινητοποιήθηκε τρένο λόγω τεχνικής βλάβης – Με λεωφορεία η εξυπηρέτηση των επιβατών

Ειδήσεις
17/07/2026 - 19:16

Νέα κόντρα ΗΠΑ – Κίνας: Ο Σι υποστηρίζει ότι κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στο AI

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17/07/2026 - 19:02

Μετρό Αθήνας – Γραμμή 3: Κλείνουν νωρίτερα πέντε σταθμοί από την Κυριακή 19/7 λόγω εργασιών

Ειδήσεις
17/07/2026 - 18:46

ΗΠΑ: Απρόσμενη άνοδος στις τιμές εισαγωγών τον Ιούνιο – Άλμα στις τιμές κινεζικών προϊόντων

ΑΜΥΝΑ
17/07/2026 - 18:33

EFA Group: Ισχυροποιείται σε ραντάρ και συστήματα μάχης με την πλήρη εξαγορά της SSMART

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ