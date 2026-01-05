Ελβετία: «Παγώνουν» περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τον Μαδούρο

Η Ελβετία αποφάσισε να «παγώσει» όλα τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον Νικολάς Μαδούρο και στους συνεργάτες του εντός της χώρας, όπως ανακοίνωσε το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο τη Δευτέρα, μετά τη σύλληψή του από τις αμερικανικές δυνάμεις στο Καράκας και τη μεταφορά του στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το Reuters.

Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή άμεσα και θα ισχύει για τέσσερα χρόνια, με στόχο την αποτροπή πιθανής εκροής περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να έχουν αποκτηθεί παράνομα. Πρόκειται για επέκταση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Βενεζουέλα από το 2018, όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων δεν επηρεάζει τα μέλη της τρέχουσας κυβέρνησης της Βενεζουέλας. Η Ελβετία παράλληλα δήλωσε ότι θα επιδιώξει την επιστροφή τυχόν παράνομων κεφαλαίων προς όφελος του βενεζουελάνικου λαού.