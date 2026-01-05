ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Προβληματισμός του τουριστικού κλάδου για τις συνεχιζόμενες αρρυθμίες στον συγκοινωνιακό χάρτη της χώρας
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
14:22 - 05 Ιαν 2026

Προβληματισμός του τουριστικού κλάδου για τις συνεχιζόμενες αρρυθμίες στον συγκοινωνιακό χάρτη της χώρας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τον έντονο προβληματισμό του τουριστικού κλάδου της Πιερίας για τα προβλήματα στις οδικές συγκοινωνίες της χώρας λόγω των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων,εκφράζει ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας και Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), κ. Ηρακλής Τσιτλακίδης.

Σε δηλώσεις του ο κ. Τσιτλακίδης τονίζει ότι ιστορικά δεν υπάρχει θέμα το οποίο δεν λύθηκε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. «Αυτό που θέτουμε εμείς μεθ’ επιτάσεως απευθυνόμενοι με σεβασμό σε όλες τις πλευρές, είναι ότι η λύση αυτή πρέπει να επέλθει άμεσα ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ζημία για τις επιχειρήσεις και την τοπική οικονομία.», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η πατρίδα μας δεν μπορεί να επιβιώσει ούτε χωρίς τον πρωτογενή τομέα με τα αγροδιατροφικά προϊόντα του, ούτε όμως και χωρίς τις ελληνικές -μικρές και πολύ μικρές στην πλειοψηφία τους- τουριστικές και άλλες επιχειρήσεις των οποίων αυτή τη στιγμή ροκανίζεται η βιωσιμότητα τους .

Όπως επισημαίνει, οι επιπτώσεις των κινητοποιήσεων δεν περιορίζονται στη φιλοξενία, αλλά επεκτείνονται στην εστίαση, το εμπόριο και τις υπηρεσίες, που εξαρτώνται άμεσα από την απρόσκοπτη μετακίνηση και προσέλευση επισκεπτών.

Ο κ. Τσιτλακίδης υπογραμμίζει την ανάγκη υπεύθυνης στάσης από όλους τους εμπλεκόμενους, επισημαίνοντας ότι «πρέπει όλοι να ενσκήψουν με σοβαρότητα στον Τουρισμό», καθώς αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης και απασχόλησης για την τοπική κοινωνία. « Με όλο το σεβασμό σε όλες τις απόψεις και ιδιαίτερα τις αντίθετες, προτείνω να είμαστε όλοι μας προσεκτικότεροι και με σοβαρότητα να βλέπουμε την μεγάλη εικόνα», τονίζει χαρακτηριστικά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ελβετία: «Παγώνουν» περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τον Μαδούρο
Ειδήσεις

Ελβετία: «Παγώνουν» περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τον Μαδούρο

Το (εκ των υστέρων) κυβερνητικό σχέδιο δράσης για αναβάθμιση της εναέριας κυκλοφορίας - Τι προβλέπει
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Το (εκ των υστέρων) κυβερνητικό σχέδιο δράσης για αναβάθμιση της εναέριας κυκλοφορίας - Τι προβλέπει

Δημοσκόπηση WP: Τι πιστεύουν οι Αμερικανοί για τις ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Ειδήσεις

Δημοσκόπηση WP: Τι πιστεύουν οι Αμερικανοί για τις ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,9% στις αφίξεις και κατά 2,7% στις διανυκτερεύσεις το Μάιο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,9% στις αφίξεις και κατά 2,7% στις διανυκτερεύσεις το Μάιο

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αντεπίθεση του Μαξίμου και τα ανοιχτά μέτωπα
Πολιτική

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αντεπίθεση του Μαξίμου και τα ανοιχτά μέτωπα

Τουρισμός 2026: Επενδύσεις και κρατήσεις της τελευταίας στιγμής - Οι προκλήσεις για «μικρούς και μεγάλους»
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουρισμός 2026: Επενδύσεις και κρατήσεις της τελευταίας στιγμής - Οι προκλήσεις για «μικρούς και μεγάλους»

Χριστίνα Τετράδη – ΙΤΕΠ : «Ο ελληνικός τουρισμός να σχεδιαστεί πάνω στη τεκμηριωμένη γνώση»
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Χριστίνα Τετράδη – ΙΤΕΠ : «Ο ελληνικός τουρισμός να σχεδιαστεί πάνω στη τεκμηριωμένη γνώση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:40

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία – Η Μόσχα απαντά με νέο χτύπημα στην Οδησσό

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:32

Σε τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης η Μέση Ανατολή – Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων

Πολιτική
18/07/2026 - 16:21

Χρηστίδης: Πότε ζήτησε η ΝΔ συγνώμη για την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο;

Ναυτιλία
18/07/2026 - 14:00

Τα Στενά του Ορμούζ αδειάζουν: Οι επιθέσεις και οι νάρκες παραλύουν τις μεταφορές πετρελαίου

Πολιτική
18/07/2026 - 13:32

Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το γαλάζιο σκάνδαλο αποδεικνύεται σε κάθε πρόοδο της δικαιοσύνης

Ναυτιλία
18/07/2026 - 13:09

Celestyal ενισχύει το κοινωνικό της αποτύπωμα, ενδυναμώνοντας τη νέα γενιά για να διαμορφώσει ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Επιχειρήσεις
18/07/2026 - 12:07

VIBO Piraeus: Το σύγχρονο meeting point του Πειραιά για την επιχειρηματική και ναυτιλιακή κοινότητα

Πολιτική
18/07/2026 - 11:29

Επίσημα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 11:05

Κομισιόν: Θετικό πρώτο τεστ για το νέο πακέτο ETS και Εξηλεκτρισμού – Τι ζητούν οι φορείς της αγοράς

Τεχνολογία
18/07/2026 - 11:00

Ο Τραμπ παίρνει στα χέρια του την «πύλη» της τεχνητής νοημοσύνης

Οικονομία
18/07/2026 - 10:33

Άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων – Ποιες οφειλές υπάγονται, πώς μπορείτε να ρυθμίσετε

Πολιτική
18/07/2026 - 10:30

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου παίρνει το τιμόνι, την ώρα που το κόμμα αδειάζει

Ειδήσεις
18/07/2026 - 10:10

Τραμπ: Απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς λόγω του... καπνού από τις πυρκαγιές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 10:00

Κομισιόν: Νέο ETS με €100 δισ. για την πράσινη βιομηχανία – Το μεγάλο στοίχημα του εξηλεκτρισμού

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/07/2026 - 09:48

Ανοιχτά την Κυριακή (19/7) τα καταστήματα – Το ωράριο λειτουργίας

Άγγελος Κωβαίος
18/07/2026 - 09:45

Τα πολλα «αν» των εκλογών

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 23:35

Συμμαχία-μαμούθ AI: Η Anthropic στρέφεται στη Meta για πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 23:23

Αγορές σε αναβρασμό: Βουτιά Nasdaq και S&P 500, ράλι 16% στο πετρέλαιο από την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
17/07/2026 - 23:20

Οι αναρτήσεις του Τραμπ γίνονται… premium: Νέα υπηρεσία έως $100.000 προκαλεί αντιδράσεις στη Wall Street

Πολιτική
17/07/2026 - 22:59

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου αναλαμβάνει την ΚΟ με φόντο τη μάχη για πολιτική επιβίωση

Ειδήσεις
17/07/2026 - 22:43

Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου

Magazino
17/07/2026 - 22:30

Ψυχικό φορτίο: Πώς η «αόρατη» κούραση εξαντλεί τις γυναίκες και πώς θα την αντιμετωπίσεις

Πολιτική
17/07/2026 - 22:15

Παπανδρέου για Σερβία: Η ρητορική περί εθνοκάθαρσης δοκιμάζει τις ευρωπαϊκές αξίες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:52

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 21:45

ΑΔΜΗΕ: Νέο ΔΣ & καταβολή του καθαρού υπόλοιπου μερίσματος από 4/9

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:45

Αττική: Ουρές σε εθνικές οδούς και λιμάνια καθώς κορυφώνεται το κύμα εξόδου των εκδρομέων

Magazino
17/07/2026 - 21:30

Από το πάρκο στο… κλειστό δωμάτιο: Γιατί δεν πρέπει να νιώθουμε ενοχές για το ήσυχο καλοκαίρι των εφήβων μας

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 21:15

Aktor: Δεκαμελές, πλέον, το ΔΣ – Η Ελένη Μπαθιανάκη η νέα προσθήκη

Αυτοδιοίκηση
17/07/2026 - 20:50

Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορίας 4)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
17/07/2026 - 20:30

ΕΚΤΕΡ: Υπογραφή Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης για το έργο «Infinity, Six Senses Porto Heli»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ