Προβληματισμός του τουριστικού κλάδου για τις συνεχιζόμενες αρρυθμίες στον συγκοινωνιακό χάρτη της χώρας

Τον έντονο προβληματισμό του τουριστικού κλάδου της Πιερίας για τα προβλήματα στις οδικές συγκοινωνίες της χώρας λόγω των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων,εκφράζει ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας και Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), κ. Ηρακλής Τσιτλακίδης.

Σε δηλώσεις του ο κ. Τσιτλακίδης τονίζει ότι ιστορικά δεν υπάρχει θέμα το οποίο δεν λύθηκε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. «Αυτό που θέτουμε εμείς μεθ’ επιτάσεως απευθυνόμενοι με σεβασμό σε όλες τις πλευρές, είναι ότι η λύση αυτή πρέπει να επέλθει άμεσα ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ζημία για τις επιχειρήσεις και την τοπική οικονομία.», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η πατρίδα μας δεν μπορεί να επιβιώσει ούτε χωρίς τον πρωτογενή τομέα με τα αγροδιατροφικά προϊόντα του, ούτε όμως και χωρίς τις ελληνικές -μικρές και πολύ μικρές στην πλειοψηφία τους- τουριστικές και άλλες επιχειρήσεις των οποίων αυτή τη στιγμή ροκανίζεται η βιωσιμότητα τους .

Όπως επισημαίνει, οι επιπτώσεις των κινητοποιήσεων δεν περιορίζονται στη φιλοξενία, αλλά επεκτείνονται στην εστίαση, το εμπόριο και τις υπηρεσίες, που εξαρτώνται άμεσα από την απρόσκοπτη μετακίνηση και προσέλευση επισκεπτών.

Ο κ. Τσιτλακίδης υπογραμμίζει την ανάγκη υπεύθυνης στάσης από όλους τους εμπλεκόμενους, επισημαίνοντας ότι «πρέπει όλοι να ενσκήψουν με σοβαρότητα στον Τουρισμό», καθώς αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης και απασχόλησης για την τοπική κοινωνία. « Με όλο το σεβασμό σε όλες τις απόψεις και ιδιαίτερα τις αντίθετες, προτείνω να είμαστε όλοι μας προσεκτικότεροι και με σοβαρότητα να βλέπουμε την μεγάλη εικόνα», τονίζει χαρακτηριστικά.