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Δήμος Αθηναίων: «Πράσινο φως» για την ενεργειακή αναβάθμιση 20 σχολείων
Αυτοδιοίκηση
14:31 - 26 Ιουν 2026

Δήμος Αθηναίων: «Πράσινο φως» για την ενεργειακή αναβάθμιση 20 σχολείων

Reporter.gr Newsroom
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Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών υποδομών του Δήμου Αθηναίων, καθώς η Αναπτυξιακή Αθήνας ολοκλήρωσε τις απαιτούμενες μελέτες για παρεμβάσεις σε 20 σχολικές μονάδες, συνολικού προϋπολογισμού 14,2 εκατ. ευρώ.

Μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι μελέτες έχουν ήδη κατατεθεί προς έγκριση στα αρμόδια όργανα του δήμου. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης, θα ακολουθήσει η δημοπράτηση των έργων, γεγονός που σηματοδοτεί την έναρξη μιας ευρείας κλίμακας παρέμβασης για την αναβάθμιση του σχολικού κτιριακού αποθέματος της πόλης.

Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 21.500 τ.μ. εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων και περιλαμβάνει σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων - νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια - σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.

Οι παρεμβάσεις προβλέπουν, μεταξύ άλλων, θερμομονώσεις, αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων φωτισμού και φωτοβολταϊκών, καθώς και επιπλέον τεχνικές βελτιώσεις. Στόχος είναι η ουσιαστική αναβάθμιση τόσο της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων όσο και της καθημερινής λειτουργίας των σχολικών χώρων για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Με την ολοκλήρωση των έργων, εκτιμάται ότι θα επιτυγχάνεται ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης των 3.270 MWh, ενώ τα σχολικά κτίρια θα αναβαθμιστούν ενεργειακά από την κατηγορία Β έως και Α+. Αυτό αναμένεται να μειώσει σημαντικά το ενεργειακό τους αποτύπωμα και το λειτουργικό κόστος.

Παράλληλα, η αναβάθμιση των υποδομών αναμένεται να προσφέρει πιο ασφαλείς, σύγχρονους και λειτουργικούς χώρους μάθησης και εργασίας, συμβάλλοντας στη συνολική βελτίωση των δημόσιων σχολικών εγκαταστάσεων της πόλης.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί το πρώτο στάδιο αξιοποίησης της χρηματοδότησης που έχει εξασφαλίσει ο Δήμος Αθηναίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη συνολική ενεργειακή και κτιριακή αναβάθμιση των σχολείων της πρωτεύουσας.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέφερε ότι τα σχολεία της πόλης πρέπει να είναι ασφαλή, σύγχρονα και ενεργειακά αποδοτικά, επισημαίνοντας ότι επί χρόνια οι ανάγκες τους παρέμεναν σε εκκρεμότητα. Όπως σημείωσε, με ώριμες μελέτες και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, ο δήμος περνά πλέον από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση, επενδύοντας σε υποδομές που θα βελτιώσουν τις συνθήκες μάθησης για τους μαθητές και το εργασιακό περιβάλλον για τους εκπαιδευτικούς, ενώ παράλληλα θα επιφέρουν σημαντική εξοικονόμηση πόρων για την πόλη.

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