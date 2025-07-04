Ένωση Financial Planners Ελλάδος: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο πενταμελές Δ.Σ. όπως συγκροτήθηκε σε σώμα με ομόφωνη απόφαση, έχει ως εξής:

· Πρόεδρος: Ευφροσύνη Στουργιώτου

· Αντιπρόεδρος: Όλγα Σαλαμούρα

· Ταμίας: Ανδρ έας Μούκιος

· Γενική Γραμματέας: Ιωάννα Κυριακίδη

· Υπεύθυνος Μελών: Νικόλαος Μαγγανάρης

Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι κ.κ. Μαρία Σεβαστάκη, Παύλος Συμπεράς και Δέσποινα Αράπογλου.

Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής εξελέγησαν οι κ.κ. Απόστολος Θεοδοσόπουλος και Δημήτριος Μαντάκος.

Στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρονται ακόμη και τα εξής:

«Η Συνέλευση αποτέλεσε μία ξεχωριστή ευκαιρία για τα μέλη να συναντηθούν, να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες και να ανατρέξουν στις σημαντικότερες στιγμές της διετίας που πέρασε. Η βραδιά ολοκληρώθηκε σε ευχάριστο και φιλικό κλίμα, με ένα ποτήρι κρασί στο ειδυλλιακό roofgarden της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων LeMonde, η οποία ευγενικά φιλοξένησε την εκδήλωση.

Μέσα από την έκθεση πεπραγμένων, η πρόεδρος παρουσίασε όλες τις δράσεις και τις ενέργειες της HFPA για την διετία 2023- 2025. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας ως κεντρικού άξονα δράσης της HFPA, η κορυφαία στιγμή, για την Ένωση, του 1ου FinancialPlanningForum, που διοργάνωσε τον Οκτώβριο του 2024 με μεγάλη επιτυχία.

Λοιπές δράσεις κοινωνικής ευθύνης, παρουσία σε αθλητικές διοργανώσεις, εθελοντική εργασία στο Χαμόγελο του Παιδιού, ήταν για την Ένωση ακόμη ένα δυναμικός τρόπος να προσφέρει αλλά και να συστηθεί σε ένα ευρύτερο κοινό.

Ευχαριστούμε θερμά, όλα τα μέλη που συμμετείχαν, στήριξαν με την παρουσία τους την προσπάθεια και γέμισαν την αίθουσα με θετική ενέργεια και διάθεση για διάλογο και συνεργασία.

Το νέο Δ.Σ. με εμπειρία, γνώση και προσήλωση στο όραμα της HFPA, δεσμεύεται να συνεχίσει με συνέπεια τις προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση της αποστολής της Ένωσης: την προαγωγή και καθιέρωση του επαγγέλματος του Financial Planner στην χώρα μας.

Μέλη της HFPA μπορούν να γίνουν όσοι επαγγελματίες ανήκουν στον ασφαλιστικό, επενδυτικό ή και τραπεζικό χώρο και τους απασχολεί η επαγγελματική τους ανέλιξη.»