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Eurobank: Αγορά ιδίων μετοχών ύψους €4,26 εκατ.
Ανακοινώσεις
10:55 - 14 Ιουλ 2025

Eurobank: Αγορά ιδίων μετοχών ύψους €4,26 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Συνεχίζεται το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών της τράπεζας Eurobank, η οποία στο διάστημα 30/06/2025 – 04/07/2025 προχώρησε στην αγορά συνολικά 1.379.300 μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με μέση τιμή κτήσης τα 3,0939 ευρώ και συνολικό κόστος 4,26 εκατ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank Holdings»), σε συνέχεια της από 07.05.2025 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»), που εγκρίθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Eurobank Holdings στις 30.04.2025 και σε συνέχεια της από 30.04.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 07/07/2025 – 11/07/2025 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 1.379.300 μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»), με μέση τιμή κτήσης €3,0939, ανά μετοχή και συνολικό κόστος €4.267.445,77.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

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Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank Holdings κατέχει συνολικά 25.471.187 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,6928% του μετοχικού κεφαλαίου της.

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