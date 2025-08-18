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Real Consulting: Καταβολή μερίσματος €0,0483993752/μετοχή στις 26 Αυγούστου
Ανακοινώσεις
14:55 - 18 Αυγ 2025

Real Consulting: Καταβολή μερίσματος €0,0483993752/μετοχή στις 26 Αυγούστου

Reporter.gr Newsroom
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Η REAL CONSULTING ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 27η Ιουνίου 2025, το μέρισμα της χρήσης, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία κατά την 19.08.2025 - ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος - διαμορφώνεται σε μικτό ποσό 0,0509467107 Ευρώ ανά μετοχή.  

Το συνολικό μικτό πληρωτέο ποσό ανέρχεται σε 1.075.000€ το οποίο κατανέμεται σε 21.100.479 μετοχες επι του συνόλου των 21.500.000 αφαιρουμενων των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία αριθμού 399.521.

Στο ανωτέρω ποσό εφαρμόζεται, όπου απαιτείται, παρακράτηση φόρου μερισμάτων σε ποσοστό 5%, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,0483993752 Ευρώ ανά μετοχή.

  • Ημερομηνία αποκοπής (Cut-off date) από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος ορίζεται η Τρίτη 19.08.2025.
  • Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Τετάρτη 20.08.2025 (Record date).
  • Κατά τα ανωτέρω, η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους θα είναι η Τρίτη 26.08.2025.

Πληρώτρια Τράπεζα έχει ορισθεί η Optima Bank SA, η οποία θα καταβάλλει το μέρισμα με τους ακόλουθους τρόπους:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Xρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου καταστημάτων της «Optima bank S.A.» για πέντε (5) έτη από τη λήξη του τρέχοντος έτους (δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2030).

Διευκρινίζεται στους κ.κ. μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (ΑΚ 250 περ. 15) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά τη σχετική παραγραφή τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/08/2025 - 15:07
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