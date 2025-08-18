Eκδόθηκε η ΚΥΑ ίδρυσης και ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Thess INTEC

Μαζί με το Τhess INTEC, αδειοδοτούνται και δύο κρίσιμες εξωτερικές υποδομές, που υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:
- Ένα αντιπλημμυρικό έργο, που προστατεύει την ευρύτερη περιοχή της Κοινότητας Περαίας.
- Η εξωτερική οδοποιία, που εξασφαλίζει τη σύνδεση του Τhess INTEC με το ευρύτερο οδικό δίκτυο της περιοχής.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Thess INTEC, κ. Νίκος Ευθυμιάδης, δήλωσε σχετικά: «Από σήμερα, η Χώρα μας διαθέτει ένα πλήρως αδειοδοτημένο και άρτια πολεοδομημένο Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας, σε ιδιαίτερα στρατηγική θέση, έτοιμο να αξιοποιηθεί άμεσα από την Ελληνική και Διεθνή επενδυτική κοινότητα. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας Ίδρυσης του Κέντρου, καθιστά δυνατή την έναρξη κατασκευής των υποδομών, στοιχείο απαραίτητο για την πρόοδο των συμφωνιών επενδύσεων με ενδιαφερόμενα επιχειρηματικά κεφάλαια. Η συνεχής ανάπτυξη του έργου έχει την πλήρη υποστήριξη της Πολιτείας, των Μετόχων του, του Ελληνικού οικοσυστήματος τεχνολογίας και τους ευχαριστούμε όλους θερμά».