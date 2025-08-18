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Eκδόθηκε η ΚΥΑ ίδρυσης και ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Thess INTEC
Επιχειρήσεις
14:51 - 18 Αυγ 2025

Eκδόθηκε η ΚΥΑ ίδρυσης και ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Thess INTEC

Reporter.gr Newsroom
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Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «Έγκριση της ίδρυσης και ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Thess INTEC», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 4402/13.08.2025, περιλαμβάνει πλήρη πολεοδομική, επιχειρηματική και περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΑΕΠΟ), ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση του πρώτου Κέντρου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 4ης γενιάς στην Ελλάδα.

Μαζί με το Τhess INTEC, αδειοδοτούνται και δύο κρίσιμες εξωτερικές υποδομές, που υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:

  • Ένα αντιπλημμυρικό έργο, που προστατεύει την ευρύτερη περιοχή της Κοινότητας Περαίας.
  • Η εξωτερική οδοποιία, που εξασφαλίζει τη σύνδεση του Τhess INTEC με το ευρύτερο οδικό δίκτυο της περιοχής.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Thess INTEC, κ. Νίκος Ευθυμιάδης, δήλωσε σχετικά: «Από σήμερα, η Χώρα μας διαθέτει ένα πλήρως αδειοδοτημένο και άρτια πολεοδομημένο Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας, σε ιδιαίτερα στρατηγική θέση, έτοιμο να αξιοποιηθεί άμεσα από την Ελληνική και Διεθνή επενδυτική κοινότητα. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας Ίδρυσης του Κέντρου, καθιστά δυνατή την έναρξη κατασκευής των υποδομών, στοιχείο απαραίτητο για την πρόοδο των συμφωνιών επενδύσεων με ενδιαφερόμενα επιχειρηματικά κεφάλαια. Η συνεχής ανάπτυξη του έργου έχει την πλήρη υποστήριξη της Πολιτείας, των Μετόχων του, του Ελληνικού οικοσυστήματος τεχνολογίας και τους ευχαριστούμε όλους θερμά».

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