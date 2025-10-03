Intralot: Προσφορές κάτω από €1,10 πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψιν

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Regulation (ΕΕ) 2017/1129 και σε συνέχεια των ανακοινώσεων της Εταιρείας που δημοσιεύτηκαν την 30 Σεπτεμβρίου, 2025, την 2 Οκτωβρίου 2025, και την 1 Οκτωβρίου, 2025, η Εταιρεία ανακοινώνει σήμερα ότι, δεδομένης της ισχυρής ζήτησης που εκδηλώθηκε μέχρι τώρα στο πλαίσιο του βιβλίου προσφορών (book building) για τη Διεθνή Προσφορά, ενημερώνει τους επενδυτές που συμμετέχουν στη Διεθνή Προσφορά ότι προσφορές κάτω από το ποσό των ενός ευρώ και δέκα λεπτών (€1,10) ανά Προσφερόμενη Μετοχή κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ληφθούν υπόψιν για την κατανομή Προσφερόμενων Μετοχών στη Διεθνή Προσφορά.

Η Τιμή Διάθεσης θα είναι ίδια στη Διεθνή Προσφορά και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Οι όροι που χρησιμοποιούνται ως ορισμένοι όροι στην παρούσα ανακοίνωση έχουν το ίδιο περιεχόμενο με εκείνο που τους αποδίδεται στις ως άνω αναφερθείσες ανακοινώσεις της Εταιρείας.