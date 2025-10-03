Βιοκαρπέτ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 31 Οκτωβρίου - Τι θα συζητηθεί

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 31/10/2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της Εταιρίας στο 5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Λαρίσης Αθηνών, στη Λάρισα.

Το Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι το εξής:

Χορήγησης άδειας για την παροχή εκ μέρους της Εταιρείας εγγύησης υπέρ της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑNΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ».

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 7/11/2025 ημέρα Παρασκευή 1 και ώρα 11.00 στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα (δεν θα εκδοθεί-δημοσιευθεί νέα πρόσκληση).