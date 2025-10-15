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Noval Properties: Οι αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης - Νέος CEO o Γιώργος Κουτσοποδιώτης
Ανακοινώσεις
18:26 - 15 Οκτ 2025

Noval Properties: Οι αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης - Νέος CEO o Γιώργος Κουτσοποδιώτης

Reporter.gr Newsroom
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Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ».

Παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, 29 Μέτοχοι, κάτοχοι 110.823.453 μετοχών επί συνόλου 126.431.958 μετοχών της Εταιρείας, ήτοι κατά στρογγυλοποίηση 87,65% επί του συνόλου των μετοχών και ψήφων , το οποίο, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 του ν.4548/2018, οι κατεχόμενες από την Εταιρεία 28.024 ίδιες μετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, διαμορφώθηκε, κατά στρογγυλοποίηση, σε ποσοστό 87,67% επί των 126.403.934 συνολικά μετοχών της Εταιρείας (μετ’ αφαίρεση των ανωτέρω 28.024 ιδίων μετοχών της Εταιρείας από το σύνολο των 126.403.934 μετοχών της Εταιρείας), και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

Θέμα 1: Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.

Εξέλεξαν, ομοφώνως, νέο εννεαμελές (9 μέλη) Διοικητικό Συμβούλιο, με θητεία ενός (1) έτους, το οποίο θα αποτελείται από τους:

1. Μελέτιο Φικιώρη του Ιωάννη,

2. Μιχαήλ Παναγή του Νεοκλή,

3. Γεώργιο Κουτσοποδιώτη του Δημητρίου,

4. Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου,

5. Χριστόφορο Στράτο του Ιάσωνα,

6. Βαρβάρα Παγκουλάκη του Ιωάννη,

7. Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου,

8. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη,

9. Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου

αφού, μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε, κατόπιν της, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, από 23.09.2025 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 15.10.2025, η οποία αναρτήθηκε, στις 23.09.2025, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και βασίστηκε στην από 23.09.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ότι τα ανωτέρω εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούν όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και αξιοπιστίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3A και 5 του Ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντίστοιχα, δηλαδή της νόμιμης σύνθεσής του, και ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των εκλεγέντων μελών ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Επίσης, όρισαν εκ των ανωτέρω εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τους εξής: (α) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, (β) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου και (γ) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου, αφού διαπιστώθηκε, κατόπιν της, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, από 23.09.2025 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τη Γενική Συνέλευση, που αναρτήθηκε, στις 23.09.2025, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και βασίστηκε στην από 23.09.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των ανωτέρω εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.κ. (α) Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, (β) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου και (γ) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου, πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 15.10.2026, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ’ του Ν. 4548/2018, και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Θέμα 2: Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της, σε περίπτωση κατά την οποίαν αυτή οριστεί ανεξάρτητη, συμφώνως με το άρθρο 44 του ν.4449/2017.

Ομοφώνως όρισαν εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με τη θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή ετήσια, και αποτελούμενη από τρία (3) συνολικά ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, αντίστοιχα, ο δε Πρόεδρός της θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) του Ν. 4449/2017.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/10/2025 - 18:39
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