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Mapei Hellas: Πλάνο για τόνωση της παραγωγικής της παρουσίας στην Ελλάδα
ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
18:16 - 15 Οκτ 2025

Mapei Hellas: Πλάνο για τόνωση της παραγωγικής της παρουσίας στην Ελλάδα

Γιώργος Αλεξάκης
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Η Mapei Hellas, μέλος του Ιταλικού Ομίλου Mapei, στοχεύει στην ανάπτυξή της μέσα από την αναβάθμιση της παραγωγικής δυναμικότητας στην Ελλάδα, τόσο στη μονάδα της Ριτσώνας όσο και σταδιακά στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στην επέκταση της εξαγωγικής της δραστηριότητας, με επίκεντρο τις δυναμικές επενδύσεις και τα καινοτόμα, βιώσιμα προϊόντα δόμησης. Το στρατηγικό πλάνο παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (15/10) σε επίσημη εκδήλωση ενώπιον επισήμων και των ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα, στην εκδήλωση, που τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρέσβης της Ιταλίας, κ. Paolo Cuculi και η Γενική Διευθύντρια του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, κα Ντιάνα Γεωργακοπούλου, η εταιρεία παρουσίασε τη στρατηγική της γύρω από τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την ανάπτυξη με εξαγωγικό προσανατολισμό, ενώ παρουσίασε τη νέα, πρωτοποριακή σειρά πράσινων προϊόντων της, «Zero Line», που παράγονται αποκλειστικά στη χώρα μας.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία παράγει σήμερα στην Ελλάδα σειρά προϊόντων που αναμένεται να εμπλουτιστεί περαιτέρω, ενώ έχει εξαγωγική δραστηριότητα σε 3 ηπείρους και 7 χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και της Βόρειας Αφρικής, όπως Κύπρος, Ισραήλ, Λίβανος, Μάλτα, Αλβανία, Λιβύη και Μαρόκο. Όπως αναφέρθηκε, η επένδυση σε κέντρο logistics και γραφεία στη Θεσσαλονίκη, ενισχύει την παρουσία της στην Βόρεια Ελλάδα και διευκολύνει τη συμμετοχή της σε μεγάλα έργα υποδομής στην περιοχή, καθώς και στα Βαλκάνια.

Όπως αναφέρθηκε, εκφραση του στρατηγικού της οράματος αποτελεί και η νέα σειρά προϊόντων Zero Line, που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Η σειρά έχει σχεδιαστεί και παράγεται στην Ελλάδα, με γνώμονα τις σύγχρονες απαιτήσεις της πράσινης δόμησης. Όλα τα προϊόντα της εταιρείας διαθέτουν πιστοποίηση EPD (Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος) και σύνθεση με μειωμένο ανθρακικό αποτύπωμα, στοιχεία που τα καθιστούν ιδανικά για την κατασκευή περιβαλλοντικά πιστοποιημένων έργων με βάση πρότυπα όπως LEED, BREEAM κ.ά.. Ταυτόχρονα, η εταιρεία πετυχαίνει μηδενισμό του αποτυπώματος των προϊόντων της σειράς, αντισταθμίζοντας το «υπόλοιπο» εκπομπών CO₂ μέσω αγοράς πιστωτικών μονάδων και συμμετοχής σε πιστοποιημένα περιβαλλοντικά έργα.

Τα οικονομικά μεγέθη

Με βάση τη διοίκηση, η συνεχής αναπτυξιακή πορεία της Mapei Hellas αποτυπώνεται σε όλους τους δείκτες της εταιρείας, με διαδοχικές αυξήσεις του κύκλου εργασιών (+14% σε σχέση με το 2023), της κερδοφορίας και της παραγωγικής της δυναμικής. Ταυτόχρονα, η εταιρεία εστιάζει στην διαρκή ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της και επενδύει δυναμικά σε τεχνολογίες και υποδομές που υπηρετούν ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με πάνελ αφιερωμένο στη βιώσιμη ανάπτυξη και την πολιτική των επιχειρήσεων απέναντι στις σημερινές προκλήσεις και τις μελλοντικές προοπτικές του Kλάδου. Στη συζήτηση συμμετείχαν οι κα Ντιάνα Γεωργακοπούλου, Γενική Διευθύντρια του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, o Δρ. Σπύρος Παπαγιαννάκης, Γενικός Διευθυντής της Mapei Hellas και η κα Mikaela Decio, Corporate Environmental Sustainability Manager του Ομίλου Mapei.

Ο Δρ. Σπύρος Παπαγιαννάκης, Γενικός Διευθυντής της Mapei Hellas, δήλωσε σχετικά: «Με το στρατηγικό πλάνο μας, τις δυναμικές επενδύσεις μας και με προηγμένα πράσινα προϊόντα όπως η σειρά Zero Line, αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι για εμάς η καινοτομία και η βιωσιμότητα δεν είναι απλώς τάσεις, αλλά θεμέλιο της λειτουργίας μας. Παράγουμε στην Ελλάδα, με το βλέμμα στον κόσμο και σε ένα βιώσιμο αύριο».

Η κα Mikaela Decio, Corporate Environmental Sustainability Manager της Mapei S.p.A, ανέφερε: «Στη Mapei, δεσμευόμαστε σταθερά να μεταμορφώσουμε τον κατασκευαστικό κλάδο προωθώντας μια κουλτούρα βιωσιμότητας που βασίζεται στην υπευθυνότητα, την καινοτομία και την ποιότητα. Επενδύουμε στην έρευνα και ανάπτυξη για να προσφέρουμε λύσεις χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος ήδη από το στάδιο της σύνθεσης, αντισταθμίζοντας τις υπολειπόμενες εκπομπές μέσω έργων αναδάσωσης και προστασίας της βιοποικιλότητας. Η εισαγωγή της σειράς Zero στη γκάμα προϊόντων της Mapei Hellas θα συμβάλει στην οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για τη βιομηχανία κατασκευών στη χώρα».

Στρατηγικός στόχος της Mapei Hellas είναι να ενισχύει σταθερά τη συμβολή της στην ελληνική οικονομία, λειτουργώντας ως καταλύτης για την ανάπτυξη μιας σύγχρονης, πράσινης και εξωστρεφούς βιομηχανίας.

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