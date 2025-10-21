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Q&amp;R: Καταβολή €746.662 για το 76,19% της Alexander Moore S.A.
Ανακοινώσεις
18:37 - 21 Οκτ 2025

Q&R: Καταβολή €746.662 για το 76,19% της Alexander Moore S.A.

Reporter.gr Newsroom
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Η εταιρεία Quality & Reliability A.E., σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεών της στις 10 και 11 Ιουλίου 2025, προχωρά στην επίσημη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σχετικά με την εξέλιξη της συμφωνίας εξαγοράς της Alexander Moore S.A.

Συγκεκριμένα, ανακοινώνει την υλοποίηση μέρους του οικονομικού σκέλους της συμφωνίας και την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην πορεία υλοποίησης της στρατηγικής της για περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά.

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση της εταιρείας

Σε συνέχεια των από 10/07/2025 και 11/07/2025 ανακοινώσεων της Quality & Reliability A.E. , σχετικά με την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας εξαγοράς της εταιρείας Alexander Moore S.A., η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι υλοποιήθηκε η καταβολή ποσοστού 50% του τιμήματος και ειδικότερα Ευρώ 746.662, οπότε και αποκτήθηκε ποσοστό 76,19% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας Alexander Moore S.A., σύμφωνα με τους όρους της δεσμευτικής συμφωνίας.

Το υπολειπόμενο ποσό θεωρείται πιστούμενο κατά τους όρους της δεσμευτικής συμφωνίας και θα καταβληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου 2026 σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα και τους προβλεπόμενους όρους, οπότε και θα υπάρξει πρόσθετη ανακοίνωση.

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