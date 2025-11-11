Ανασυγκρότηση του ΔΣ της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.

Η εταιρεία "ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ" ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του την 10.11.2025, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

1. Βασίλειος Καρακουλάκης του Εμμανουήλ, Πρόεδρος

2. Αχιλλέας Μάμαλης του Παύλου, Αντιπρόεδρος

3. Βασίλειος Ευγένιος του Μιχαήλ, Διευθύνων Σύμβουλος

4. Ελευθέριος Ελευθεριάδης του Κυριάκου, Μέλος

5. Κωνσταντίνος Γκυρτής του Παναγιώτη, Μέλος

6. Καλλιόπη Σιουτζιούκη του Ευάγγελου, Μέλος

7. Ευαγγελία Τζανιδάκη του Γεωργίου, Μέλος

8. Θεόδωρος Αρβανίτης του Θεόδωρου, Μέλος

Η θητεία του άνω νέου Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει η ισχύουσα, ήτοι μέχρι την 29.07.2030, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά την λήξη της θητείας του