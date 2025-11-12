FLEXOPACK: Νέες μετοχές από το stock option plan σε διαπραγμάτευση από 14 Νοεμβρίου
17:55 - 12 Νοε 2025

FLEXOPACK: Νέες μετοχές από το stock option plan σε διαπραγμάτευση από 14 Νοεμβρίου

Η εταιρεία FLEXOPACK A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στο πλαίσιο της πρόσφατης αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου μέσω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan).

Ανακοινώνεται από την εταιρεία «FLEXOPACK A.E.» ότι την 14η Νοεμβρίου 2025 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 74.400 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 40.176 Ευρώ, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από τα μέλη του Δ.Σ., τους Διευθυντές και το προσωπικό της Εταιρείας, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε είκοσι ένα (21) άτομα, σε τιμή διάθεσης μετοχής 3,00 Ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16.06.2023 και του Διοικητικού της Συμβουλίου της 10.07.2023.

Η ανωτέρω αύξηση πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας την 29.10.2025, σε εφαρμογή των αποφάσεων της ως άνω Γενικής Συνέλευσης και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 31.10.2025 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5616614.

To Χ.Α. στις 11 Nοεμβρίου 2025 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 74.400 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από την 14η Νοεμβρίου 2025. Από την ίδια ημερομηνία , η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α., θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

