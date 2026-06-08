Flexopack: Διανομή μερίσματος 0,175 ευρώ ανά μετοχή

Η FLEXOPACK προχωρά στη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2025, μετά την έγκριση της σχετικής πρότασης από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου 2026.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το συνολικό μικτό ποσό που θα διανεμηθεί ανέρχεται σε 2,07 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα εγκρίθηκε η δημιουργία τακτικού και ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2025 ορίσθηκε η Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026, ενώ η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας, κατά τη διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός της Euronext Athens.

Διαβάστε εδώ τις αποφάσεις της ΓΣ της εταιρείας